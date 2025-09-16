Người đàn ông qua đời vì ung thư đại tràng dù ngủ sớm, dậy sớm, thích đi bộ, bác sĩ lắc đầu: 4 thực phẩm yêu thích của nhiều người là nguyên nhân

Sự ra đi của người đàn ông 61 tuổi này thật bi thảm, nhưng còn khó hiểu hơn: Làm thế nào mà ông ấy, dù vẫn duy trì thói quen tốt là đi ngủ sớm, dậy sớm và đi bộ, vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của ung thư đại tràng? Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mặc dù lối sống lành mạnh là quan trọng, nhưng "những kẻ giết người vô hình" trong chế độ ăn uống của chúng ta có thể đang âm thầm gây hại cho đường ruột. Những thực phẩm tưởng chừng như bình thường lại có thể là thủ phạm gây ra các tổn thương đường ruột.

Những thực phẩm này gây hại cho đường ruột của bạn

- Mối đe dọa kép của thịt chế biến: Thịt chế biến sẵn như xúc xích và thịt xông khói chứa nitrit, chất này sẽ chuyển hóa thành nitrosamine gây ung thư trong cơ thể. Tổ chức Y tế Thế giới từ lâu đã xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Nguy hiểm hơn, những thực phẩm này thường chứa nhiều muối và chất béo, và việc tiêu thụ lâu dài có thể phá vỡ sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

- Sự cám dỗ chết người của việc nướng thịt ở nhiệt độ cao: Các hydrocarbon thơm đa vòng và amin dị vòng sinh ra trong quá trình nướng được biết đến là chất gây ung thư. Đặc biệt, phần cháy xém có thể chứa chất gây ung thư cao gấp 10-20 lần so với thực phẩm thông thường. Nhiều người không biết rằng thịt nướng ướp bia, mật ong hoặc các nguyên liệu khác có thể sản sinh ra nhiều chất độc hại hơn ở nhiệt độ cao.

- Cái bẫy ngọt ngào của tinh bột tinh chế: Carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng và bánh ngọt làm tăng nhanh lượng đường trong máu và kích thích tiết insulin. Rối loạn chuyển hóa này có thể thúc đẩy sự tăng sinh bất thường của các tế bào ruột. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người tiêu thụ hơn năm khẩu phần ngũ cốc tinh chế mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư ruột cao hơn 17%.

- Thực phẩm bị mốc: Đậu phộng, ngô và các loại ngũ cốc khác bị mốc sản sinh ra aflatoxin, một chất gây ung thư mạnh có thể gây ung thư gan và ung thư đại tràng. Ngay cả khi phần bị mốc được loại bỏ, độc tố vẫn có thể đã lan sang các phần khác của thực phẩm. Thói quen ăn uống "không lãng phí" của thế hệ trước có thể đang gây hại cho sức khỏe của họ.

Đừng bỏ qua các tín hiệu đau khổ từ ruột của bạn

- Thay đổi đột ngột thói quen đại tiện: Nếu nhu động ruột của bạn trở nên bất thường, hoặc tiêu chảy và táo bón xen kẽ nhau, và tình trạng này kéo dài hơn hai tuần, bạn nên cảnh giác.

- Hình dạng phân bất thường: Phân mỏng, dai có thể là dấu hiệu của hẹp ruột, và nếu phân có máu hoặc có màu đỏ sẫm, hãy đi khám ngay lập tức.

- Đau bụng dai dẳng: Đau âm ỉ và đầy hơi không xác định được nguyên nhân, cùng với tình trạng chuột rút bụng trở nên tồi tệ hơn sau bữa ăn đều là những nguyên nhân đáng lo ngại.

- Giảm cân không rõ nguyên nhân: Nếu bạn giảm hơn 5% trọng lượng cơ thể trong vòng sáu tháng mà không cố ý giảm cân, bạn cần tìm ra nguyên nhân.

Nguồn và ảnh: Sohu