Đi làm thường nói 5 điều này đích thị là người EQ thấp, ai nghe cũng thấy khó chịu

16-09-2025 - 20:54 PM | Sống

Những câu tưởng chừng vô hại, nhưng lại gây “mất điểm nặng” với cả cấp trên lẫn đồng nghiệp.

Trong môi trường công sở, kỹ năng chuyên môn quan trọng, nhưng trí tuệ cảm xúc (EQ) mới là yếu tố giúp một người duy trì được mối quan hệ hài hòa và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Người có EQ cao thường khéo léo trong giao tiếp, biết cách truyền cảm hứng và xây dựng sự hợp tác. Ngược lại, người EQ thấp lại dễ làm đồng nghiệp khó chịu chỉ vì… những câu nói quen thuộc hằng ngày.

Dưới đây là 5 câu thường gặp của người EQ thấp trong công việc – những câu tưởng chừng vô hại, nhưng lại khiến bầu không khí làm việc trở nên nặng nề.

1. “Đấy không phải việc của tôi”

Câu nói này thể hiện rõ thái độ thiếu tinh thần hợp tác. Trong nhiều trường hợp, đồng nghiệp không phải lúc nào cũng nhờ bạn làm hộ toàn bộ, mà chỉ mong nhận được một chút hỗ trợ hoặc gợi ý.

Người EQ cao sẽ biết cách từ chối khéo léo nếu thực sự quá bận, ví dụ: “Mình đang gấp một số việc, nhưng có thể gợi ý cho bạn cách xử lý nhanh hơn.” Ngược lại, người EQ thấp thường chặn đứng cuộc trò chuyện bằng thái độ phủi trách nhiệm, khiến người khác cảm thấy không được tôn trọng.

2. “Đã bảo rồi mà”

Trong công việc, sai sót là điều khó tránh. Nhưng thay vì tập trung vào giải pháp, người EQ thấp lại thích nhấn mạnh vào việc mình đúng, người khác sai. Câu “Tôi đã bảo rồi mà” nghe như một lời trách móc hơn là sự nhắc nhở, vô tình tạo cảm giác coi thường.

photo-1758026855220

 

Người EQ cao, trong cùng tình huống, sẽ nói: “Mình nghĩ lần tới có thể thử theo cách này, sẽ an toàn hơn.” Cách giao tiếp này không những giữ được thể diện cho đồng nghiệp mà còn thúc đẩy sự hợp tác.

3. “Tôi không quan tâm vấn đề này đâu”

Trong một tập thể, khi có vấn đề chung cần thảo luận, việc buông ra câu “Tôi không quan tâm” chẳng khác nào tự tách mình khỏi đội nhóm. Nó cho thấy người nói thiếu tinh thần trách nhiệm và không coi trọng kết quả chung.

Ngay cả khi thực sự không hứng thú, người EQ cao vẫn sẽ lựa chọn cách phản hồi nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn: “Mình tin mọi người sẽ có quyết định đúng, mình sẵn sàng làm theo kế hoạch chung.” Cách nói này vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa giữ được sự hòa hợp trong tập thể.

4. “Dù sao đấy cũng không phải lỗi của tôi”

Đổ lỗi là thói quen phổ biến của người EQ thấp. Khi có sự cố, câu “Đây không phải lỗi của tôi” xuất hiện như một tấm lá chắn để họ né tránh trách nhiệm.

Tuy nhiên, trong môi trường chuyên nghiệp, việc đùn đẩy trách nhiệm không những không giải quyết được vấn đề, mà còn khiến tập thể mất lòng tin.

Người EQ cao thường chọn cách nhìn rộng hơn: “Chúng ta cùng xem lại quy trình để tìm ra nguyên nhân nhé.” Sự bao quát này giúp cả nhóm tìm được giải pháp mà không gây căng thẳng.

Đi đòi nợ, người EQ cao sẽ nói 3 câu khiến đối phương lập tức móc ví, tiền về túi nhưng tình không sứt mẻ

5. “Tôi không có thời gian cho cái này”

Công việc nào cũng có mức độ ưu tiên khác nhau, nhưng khi nói thẳng: “Tôi không có thời gian cho cái này”, người nghe dễ cảm thấy mình bị coi thường. Câu nói ấy toát lên sự thiếu kiên nhẫn và thiếu tôn trọng, đặc biệt trong các tình huống cần sự hỗ trợ.

Thay vì vậy, người EQ cao sẽ diễn đạt mềm mại hơn: “Mình đang bận xử lý deadline, nếu cậu vẫn cần giúp thì có thể để chiều mình xem sau nhé.”

Cách trả lời này vừa giữ được sự lịch sự, vừa không làm đối phương cảm thấy bị bỏ rơi.

Vì sao những câu nói này gây khó chịu?

Điểm chung của 5 câu trên là chúng đều thể hiện cái tôi lớn hơn tinh thần hợp tác. Người EQ thấp thường tập trung vào việc bảo vệ bản thân, chứng minh mình đúng, hoặc né tránh trách nhiệm. Hệ quả là họ tạo ra khoảng cách với đồng nghiệp, khiến người khác ngại làm việc chung.

Ngược lại, người EQ cao biết rằng: lời nói không chỉ để truyền đạt thông tin, mà còn là công cụ để xây dựng niềm tin và kết nối. Cùng một thông điệp, chỉ cần thay đổi cách diễn đạt, không khí công việc đã có thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Kết luận

Trong môi trường công sở, đôi khi chính những câu nói hằng ngày lại là “tấm gương phản chiếu” EQ của mỗi người. Người EQ thấp thường làm mất điểm vì những câu từ tưởng chừng vô ý nhưng lại gây khó chịu sâu sắc.

Để tránh rơi vào tình huống này, mỗi chúng ta có thể tập thói quen suy nghĩ một nhịp trước khi nói, đồng thời rèn luyện khả năng đặt mình vào vị trí người khác. Bởi lẽ, thành công trong công việc không chỉ đến từ việc giỏi chuyên môn, mà còn từ cách chúng ta khiến người khác cảm thấy được tôn trọng và sẵn sàng hợp tác.

(Tổng hợp)

Từ hôm nay, "viên ngọc quý" của Đà Nẵng được tham quan trở lại sau gần 3 năm tạm dừng: Vừa có rừng, vừa có biển, còn có điểm đến tâm linh từng đông nghịt người

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

