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Người đàn ông rơi từ tầng 17 khách sạn Sapaly tử vong: Danh tính nạn nhân

| | Xã hội

Một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc được xác định đã tử vong sau khi rơi từ tầng 17 của một khách sạn ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 18h55 ngày 12/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông rơi từ tầng 17 khách sạn Sapaly, số 048 đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố 28, phường Lào Cai, xuống khu vực phía trước cửa khách sạn và tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Lào Cai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu xác định nạn nhân là JOJUN (sinh ngày 15/12/1988), quốc tịch Hàn Quốc. Người này thuê phòng 1605 tại khách sạn Sapaly từ ngày 29/8 và dự kiến trả phòng vào ngày 15/9.

Khoảng 18h30 ngày 12/9, JOJUN được xác định đi từ phòng 1605 lên tầng 17, là khu vực tầng thượng của khách sạn. Sau đó, người này đi ra khu vực lan can và rơi xuống đất, tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục giải quyết vụ việc, làm rõ các tình tiết liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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