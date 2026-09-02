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Người đàn ông rơi từ tầng thượng chung cư tử vong: Nhân chứng nghe thấy tiếng hét lớn

| | Xã hội

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 21h15' ngày 1/9, tại tại khu vực tòa nhà HH3 nằm trên phố Lạch Tray (phường Gia Viên, TP Hải Phòng) xảy ra vụ việc một người rơi từ trên cao xuống khu vực phía dưới tòa nhà.

Ngay khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng của phường Gia Viên và Công an phường đã có mặt, tổ chức bảo vệ hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và xác minh các nội dung liên quan. Một số người sống cùng tòa nhà cũng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, người dân có nghe thấy tiếng hét lớn.

Rất đông người dân tập trung trước sảnh chung cư HH3 để theo dõi vụ việc. (Nguồn ảnh: Page Hải Phòng)

Thông tin trên Tiền Phong, Bà T.D (58 tuổi) cho biết sau tiếng hét lớn, người dân tiến lại gần phát hiện người đàn ông trung niên mặc áo phông, quần ngắn nằm bất động trên sảnh tòa nhà. Nạn nhân đã tử vong, cơ thể biến dạng.

Bên cạnh đó, Lao Động thông tin người đàn ông rơi từ tầng thượng chung cư được xác định là ông Đ.V.D (sinh năm 1974). Bên cạnh việc điều tra nguyên nhân, các lực lượng đang liên hệ với thân nhân của ông D. để phối hợp giải quyết các công việc liên quan.

Theo Hương Trà

Phụ Nữ Mới

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