Người đàn ông rút 260 triệu đồng từ tài khoản của con bị yêu cầu trả lại toàn bộ, tòa tuyên bố: "Trong 10 ngày không hoàn đủ phải đền gấp đôi"

Bà Lý và ông Trương sống tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc từng là vợ chồng hợp pháp và có một con trai chung tên Tiểu Vũ. Do cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mâu thuẫn kéo dài khiến hai người quyết định ly hôn vào tháng 2/2025 sau khi được tòa hòa giải. Theo thỏa thuận, con trai Tiểu Vũ do người mẹ - bà Lý trực tiếp nuôi dưỡng.

Trước đó, khi Tiểu Vũ tròn 1 tuổi, ông nội cậu bé đã gửi 60.000 NDT (hơn 221 triệu đồng) vào một tài khoản tiết kiệm mở dưới tên Tiểu Vũ tại ngân hàng, dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn. Theo bà Lý, đây là món quà mà ông nội muốn dành cho cháu nhân dịp sinh nhật.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, ông Trương - bố Tiểu Vũ đã tự mình đến ngân hàng, rút toàn bộ khoản tiền gốc và lãi, tổng cộng hơn 70.000 NDT (khoảng 260 triệu đồng). Khi phát hiện sự việc, bà Lý vô cùng bất bình. Bà cho rằng khoản tiền thuộc quyền sở hữu hợp pháp của con trai, việc ông Trương tự ý rút tiền và không sử dụng cho lợi ích của con là hành vi xâm phạm tài sản của người chưa thành niên. Do đó, bà đã thay mặt con khởi kiện, yêu cầu ông Trương hoàn trả toàn bộ số tiền cùng phần lãi phát sinh.

Tại tòa, ông Trương phủ nhận cáo buộc và cho rằng mình không có lỗi. Ông khẳng định số tiền trên thực chất là tài sản của cha ông, tức ông nội của Tiểu Vũ. Theo lời ông Trương, cha ông có một khoản tiền lớn dùng để đầu tư tài chính nhưng do quy định giới hạn đầu tư của ngân hàng, ông đã chia nhỏ số tiền và gửi ở nhiều tài khoản khác nhau nhằm phân tán rủi ro. Một trong số đó là tài khoản mang tên Tiểu Vũ.

Vẫn theo ông Trương, khi cha ông cần tiền, ông chỉ làm nhiệm vụ thay mặt rút tiền ra để giao lại cho người gửi thật sự, chứ không hề chiếm đoạt. Ông Trương cho rằng hành động của mình là hợp lý vì khoản tiền vốn dĩ không thuộc quyền sở hữu của đứa trẻ.

Phía bà Lý vẫn giữ nguyên quan điểm rằng đây là một khoản tặng cho hoàn toàn hợp pháp. Bà cung cấp bằng chứng về việc sổ tiết kiệm mở dưới tên Tiểu Vũ, không có bất kỳ giấy tờ nào thể hiện việc “mượn tên” hoặc “gửi hộ”. Hơn nữa, thời điểm gửi tiền trùng với sinh nhật 1 tuổi của đứa trẻ, điều này càng củng cố lập luận rằng ông nội đã tặng cháu món quà tiết kiệm, chứ không hề có ý định sử dụng tài khoản để đầu tư thay mình.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, tòa án xác định yêu cầu khởi kiện của bà Lý là có căn cứ pháp lý. Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, cha mẹ là người giám hộ đương nhiên của con chưa thành niên, có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý tài sản của con. Tuy nhiên, việc quản lý này phải nhằm mục đích bảo vệ và phục vụ lợi ích của người được giám hộ, tuyệt đối không được tự ý định đoạt hay sử dụng vì lợi ích cá nhân.

Tòa cho rằng, tài khoản tiết kiệm đã được mở dưới tên Tiểu Vũ, không có bằng chứng chứng minh đây là hành vi gửi tiền mượn tên. Việc ông nội gửi tiền đúng dịp sinh nhật cháu, không kèm điều kiện ràng buộc, được coi là hành vi tặng cho theo quy định của pháp luật. Kể từ thời điểm số tiền được gửi vào tài khoản mang tên Tiểu Vũ, hợp đồng tặng cho đã phát sinh hiệu lực, và quyền sở hữu thuộc về đứa trẻ.

Vì vậy, khi bố của Tiểu Vũ là ông Trương tự ý rút toàn bộ số tiền, không sử dụng cho chi phí sinh hoạt hay giáo dục của con mà đưa lại cho cha mình, ông đã vi phạm nghĩa vụ giám hộ và xâm phạm quyền tài sản hợp pháp của người được giám hộ.

Tòa án tuyên bố ông Trương phải hoàn trả cho Tiểu Vũ toàn bộ hơn 70.000 NDT (khoảng 260 triệu đồng) trong vòng 10 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực. Nếu không tự nguyện thi hành đúng hạn, ông sẽ phải trả thêm khoản lãi phát sinh do chậm thi hành án theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

