Người đàn ông SN 1991 đăng lên mạng nhận được 110 triệu đồng chuyển từ tài khoản Agribank: Công an xã mời luôn lên làm việc

22-09-2025 - 10:48 AM

Cán bộ Công an xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La phát hiệntài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “H.T” đăng tải thông tin về việc nhận được số tiền chuyển khoản là 110.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng.

Mới đây, Công an xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ người dân trao trả lại 110 triệu đồng bị chuyển nhầm. Theo đó, ngày 20/9, qua công tác nắm tình hình địa bàn, kiểm tra thông tin trên không gian mạng, cán bộ Công an xã phát hiện thông tin về tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “H.T” đăng tải thông tin về việc nhận được số tiền chuyển khoản là 110.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ công an xã đã tiến hành xác minh xác định chủ tài khoản Facebook đăng tin là H.V.T (SN 1991, trú tại bản Đán 1, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La) nên mời H.V.T đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, H.V.T trình bày vào khoảng 9h ngày 29/8/2025, tài khoản ngân hàng MB của anh nhận được 110.000.000 đồng chuyển từ tài khoản Agribank số 7906215006***.

Anh không biết thông tin người gửi, lo sợ việc bản thân bị lừa đảo, nên chưa liên hệ với người gửi tiền. Qua tra cứu, kiểm tra thông tin bằng số tài khoản tại ngân hàng Agribank và ngân hàng MB, Công an xã Yên Sơn xác định tài khoản Agribank số 7906215006*** là của chị P.T.H (SN 1981, trú tại phường Tô Hiệu, TP Sơn La).

Ngày 21/9/2025, Công an xã Yên Sơn đã mời các bên liên quan có mặt, tiến hành trao trả lại số tiền 110.000.000 đồng cho chị P.T.H. Sau sự việc, chị P.T.H có thư cảm ơn, gửi Công an xã Yên Sơn vì đã tổ chức kiểm tra thông tin, liên hệ và giúp nhận lại số tiền trên.

Người đàn ông SN 1991 đăng lên mạng nhận được 110 triệu đồng chuyển từ tài khoản Agribank: Công an xã mời luôn lên làm việc- Ảnh 1.

Công an xã Yên Sơn phối hợp với ngân hàng để tìm ra người đã thực hiện chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Theo đó, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không được sử dụng số tiền đó vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm hoặc đợi đại diện ngân hàng liên hệ làm việc.

Trường hợp khoản tiền chuyển nhầm có giá trị nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại.

Đối với số tiền lớn, chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh hoặc liên hệ với cơ quan công an để giải quyết.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Sơn La﻿

Thủ đoạn lừa đảo phức tạp chưa từng có, không cần sử dụng đến bất kỳ thông tin cá nhân nào của nạn nhân: 1 người ở Quảng Ninh đã mất 1,1 tỷ đồng

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

