Người đàn ông sở hữu bàn tay to bất thường, sự thật phía sau khiến tất cả kinh ngạc

Jeff Dabe – người đàn ông đến từ bang Minnesota (Mỹ) từng khiến mạng xã hội "bùng nổ" vì đôi tay khổng lồ hiếm có trên thế giới. Với chu vi cẳng tay tới 50 cm , ngón đeo nhẫn dài 13 cm và bàn tay to gần bằng đầu người, Jeff được mệnh danh là "Popeye đời thực" – nhân vật bước ra từ truyện tranh với sức mạnh phi thường.

Điều đặc biệt là ngoại hình "dị" của Jeff hoàn toàn tự nhiên , không qua phẫu thuật hay tiêm chất tăng cơ. Ngay từ khi sinh ra, ông đã có đôi bàn tay khổng lồ. Các bác sĩ từng tiến hành kiểm tra nhưng xác nhận ông không mắc chứng phì đại hay rối loạn gen nào . Tất cả chỉ là "một món quà kỳ lạ của tạo hóa".

Sở hữu đôi tay "vô đối", Jeff Dabe sớm bước vào con đường thi đấu đô vật tay (arm wrestling) chuyên nghiệp từ những năm 1980. Nhờ sức mạnh thiên bẩm, ông nhanh chóng nổi danh khắp nước Mỹ. Dù từng gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu nhiều năm, Jeff vẫn trở lại ở tuổi trung niên và tiếp tục giành nhiều danh hiệu khu vực.

Người đàn ông sở hữu cánh tay to vô đối

Ngoài sàn đấu, "người khổng lồ tay to" có cuộc sống bình dị bên vợ con tại trang trại ở Minnesota. Ông làm nông, lái máy cày, và thường xuyên đăng video so tay với người bình thường. Những clip này luôn thu hút hàng triệu lượt xem vì đôi bàn tay của Jeff gần như trùm kín cánh tay đối phương, một cảnh tượng vừa kinh ngạc vừa khó tin.

Dù nổi tiếng toàn cầu, Jeff vẫn giữ tính cách vui vẻ và khiêm tốn. Ông thường nói đùa: "Tôi chỉ là người đàn ông bình thường, chỉ khác là tay tôi to hơn một chút mà thôi".