Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường ở TP HCM

09-11-2025 - 13:02 PM | Xã hội

Đang băng qua đường, người đàn ông đi tập thể dục va chạm với xe tải khiến tử vong.

CLIP: Đang đi bộ qua đường thì người đàn ông bị tông tử vong.

Ngày 9-11, Công an phường An Hội Tây (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường ở TP HCM- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ông Thọ (59 tuổi) đi bộ qua đường trước số 403 đường Tân Sơn, thuộc phường An Hội Tây. Đúng lúc này, một xe tải biển số TP HCM chở rau củ chạy trên đường Tân Sơn, hướng từ Quang Trung về Trường Chinh chạy tới và xảy ra va chạm.

Tai nạn khiến ông Thọ tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân nằm phía sau xe tải khoảng 5m.

Công an phường An Hội Tây sau đó phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, thời điểm trên ông Thọ đang đi tập thể dục và băng qua đường thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Theo Anh Vũ

