Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn

02-10-2025 - 06:40 AM | Xã hội

Tối 1/10, Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn.

Nạn nhân được xác định là ông L.Đ (68 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tư Giản).

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn- Ảnh 1.

Xe của lực lượng chức năng đến làm việc tại hiện trường

Trước đó vào chiều cùng ngày, ông Đ. được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan công an.

Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm. Đến khoảng 19h30, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác pháp y.

Hiện nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

