Người dân phát hiện lái xe cứu hộ trèo qua dải phân cách cứng, lập tức báo cho Cục CSGT

Cục CSGT cho biết, hôm qua (1/10), người dân đã nhắn tin tới Fanpage Facebook của Cục và gửi clip xe ô tô tải cứu hộ, BKS 50H-150.xx điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định giữa 2 phần đường xe chạy vào lúc 15h ngày 30/9 tại phố Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội nhanh chóng xác minh.

Hình ảnh xe cứu hộ leo qua dải phân cách trên phố Láng Hạ (Ảnh: Cục CSGT).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe vi phạm là anh Đào Ngọc Đ. (43 tuổi, trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ).

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định. Anh Đ. bị phạt tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.