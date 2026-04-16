Người dân sắp đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 lưu ý cảnh báo của công an

Minh Ánh | 16-04-2026 - 19:04 PM | Lifestyle

Kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5 năm nay được kéo dài hơn mọi năm, do đó nhu cầu đi du lịch trong và ngoài nước của người dân tăng cao. Nhiều đối tượng lợi dụng dịp này, tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết có nội dung bán tour du lịch, phòng khách sạn, vé máy bay giá rẻ kèm theo nhiều ưu đãi hoặc dịch vụ làm visa du lịch nước ngoài, cam kết tỷ lệ thành công cao, hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa trên các hội nhóm, trang fanpage… về du lịch có nhiều người quan tâm theo dõi. Ngoài ra, các đối tượng còn lập các fanpage website giả mạo, giống với trang chủ của các khách sạn, công ty lữ hành uy tín, đại lý bán vé máy bay, sau đó chạy quảng cáo,… để tạo niềm tin đối với khách hàng.

Khi có khách hàng nhắn tin trên MXH, các đối tượng mời chào và đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc (30 - 50%) để giữ chỗ. Sau khi khách hàng chuyển khoản đặt cọc các đối tượng sẽ chặn liên lạc, xóa dấu vết và chiếm đoạt số tiền trên.

Mặc dù thủ đoạn trên đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên lợi dụng việc người dân có thói quen đặt vé online, tâm lý ham rẻ, muốn đặt gấp để kịp kỳ nghỉ, các đối tượng lừa đảo vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn tinh vi hơn và gây thiệt hại cho người dân.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo, nhất là khi người dân tham gia du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5:

- Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trang fanpage, website của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, tour lữ hành, đại lý bán vé máy bay.

- Không nên lựa chọn, đặt hàng dịch vụ hoặc vội vàng chuyển tiền khi chưa xác minh chính xác hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường như giá rẻ bất thường, trang fanpage có lượt theo dõi truy cập tăng cao trong thời gian ngắn, tài khoản chào mời không đăng tải hình ảnh cá nhân hoặc mới tạo lập, các bình luận có nội dung giống nhau.

- bên cạnh đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch cần cảnh giác phát hiện các trang web, tài khoản giả mạo doanh nghiệp, kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để ngăn chặn xử lý. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn lừa đảo trên không gian mạng, người dân hãy báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên﻿

Không phải Đà Nẵng, điểm đến này ở Việt Nam được tạp chí Mỹ vinh danh trong TOP “thành phố đẹp nhất thế giới”: Tổng thu du lịch 2025 đạt trên 134.000 tỷ đồng

XEM
Văn Hậu lái Porsche đưa Doãn Hải My cùng đi gia hạn hợp đồng với CLB CAHN, nàng WAG qua "cam thường" vẫn xinh

Văn Hậu lái Porsche đưa Doãn Hải My cùng đi gia hạn hợp đồng với CLB CAHN, nàng WAG qua "cam thường" vẫn xinh Nổi bật

Từng không dùng KOL, 1 thương hiệu thời trang Việt mới 'chơi lớn': Bắt tay với Ngọc Trinh, Quốc Trường để tiếp cận thị trường

Từng không dùng KOL, 1 thương hiệu thời trang Việt mới 'chơi lớn': Bắt tay với Ngọc Trinh, Quốc Trường để tiếp cận thị trường Nổi bật

Lương 20 triệu nhưng người lương 50 triệu phải vay tôi tiền: Hóa ra lương thấp mà lại “giàu” hơn

Lương 20 triệu nhưng người lương 50 triệu phải vay tôi tiền: Hóa ra lương thấp mà lại “giàu” hơn

18:55 , 16/04/2026
Khách Tây sang tận Việt Nam mua vàng 18k, khâm phục tài năng của thợ kim hoàn

Khách Tây sang tận Việt Nam mua vàng 18k, khâm phục tài năng của thợ kim hoàn

17:09 , 16/04/2026
Nhạc sĩ 8X vừa giữ vai trò Giám đốc âm nhạc, vừa “ẵm” luôn giải thưởng cao quý tại Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20

Nhạc sĩ 8X vừa giữ vai trò Giám đốc âm nhạc, vừa “ẵm” luôn giải thưởng cao quý tại Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20

16:50 , 16/04/2026
Bỏ thói quen mua vì sợ thiếu, nhiều người trẻ giảm 20-30% chi tiêu mỗi tháng

Bỏ thói quen mua vì sợ thiếu, nhiều người trẻ giảm 20-30% chi tiêu mỗi tháng

16:40 , 16/04/2026

