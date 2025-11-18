Người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ 2026, miễn viện phí ở mức cơ bản từ 2030

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết

Ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Mục đích ban hành văn bản nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW trong đó xác định một số cơ chế, chính sách đặc thù cần triển khai thực hiện ngay các nội dung mà Bộ Chính trị giao và bảo đảm tính khả thi.

Nghị quyết số 72-NQ/TW quy định 6 nhóm nhiệm vụ gồm: (1) Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; (2) Kịp thời hoàn thiện thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền; (3) Nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế; (4) Đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm y tế; (5) Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe và (6) Đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế.

Dự thảo Nghị quyết bao gồm 7 Điều. Trên cơ sở rà soát các vướng mắc, khó khăn, bất cập của lĩnh vực y tế hiện nay, dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ tập trung giải quyết các vấn đề mang tính đột phá, chiến lược để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và để phát triển lĩnh vực y tế.

Nổi bật là nhóm chính sách về giảm chi phí y tế cho người dân. Theo đó, từ năm 2026 thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; Miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Cho phép thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Làm rõ nội dung miễn viện phí ở "mức cơ bản"

Thẩm tra về quy định chính sách miễn viện phí, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, đối với khoản 1 quy định về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ năm 2026, Ủy ban thấy rằng nội dung này liên quan đến hoạt động phòng bệnh. Do đó, đa số ý kiến đề nghị chuyển nội dung này vào dự án Luật Phòng bệnh (xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10), trong đó quy định rõ nguyên tắc về cơ chế tài chính, đối tượng áp dụng, lộ trình ưu tiên, thời điểm thực hiện và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Về quy định miễn viện phí, Ủy ban Văn hóa và Xã hội thấy rằng nội dung của khoản 2 chỉ quy định về thay đổi chính sách đối với người tham gia bảo hiểm y tế và sẽ thực hiện theo lộ trình từ năm 2027 đến năm 2030 (áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế).

Do đó, đa số ý kiến cho rằng khoản 2 chỉ cần quy định nguyên tắc và giao Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, thông qua sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026 (bổ sung nhiệm vụ này vào Điều 6 dự thảo Nghị quyết). Ngoài ra, Ủy ban đề nghị Chính phủ làm rõ: Nội dung "miễn viện phí ở mức cơ bản" trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế; Việc tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế là so với mức cơ bản hay mức nào.

Góp ý cho dự thảo Nghị quyết tại phiên thảo luận ở Tổ, đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) cho rằng không nên coi bảo hiểm y tế như công cụ hạn chế người bệnh lên tuyến trên và cần áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở toàn tuyến.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (thành phố Hà Nội)

Với quan điểm nghị quyết phải tạo ra đột phá để thuận lợi nhất cho người đi khám chữa bệnh, đại biểu Nguyễn Anh Trí khẳng định hiện nay đã đủ điều kiện để sử dụng các biện pháp về công nghệ, khoa học, đội ngũ cán bộ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của tất cả các tuyến, đặc biệt ở tuyến cơ sở, vì vậy, nên có cơ chế để người có bảo hiểm y tế có thể khám chữa bệnh ở bất cứ cơ sở y tế nào.

Bên cạnh đó, với quy định "người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế", đại biểu đề nghị cần được nêu rõ về "mức cơ bản" và "phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế" cụ thể những loại dịch vụ gì được bảo hiểm chi trả, trong đó đại biểu đề nghị mở rộng thêm những dịch vụ ứng dụng khoa kỹ thuật, phác đồ điều trị mới, tiên tiến.