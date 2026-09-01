Người dân sống tại tỉnh nào có thu nhập bình quân thấp nhất Việt Nam, chỉ 2,5 triệu đồng?

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Theo Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2025 (Cục Thống kê, Bộ Tài Chính), năm 2025, thu nhập bình quân của người dân tiếp tục được cải thiện, tăng ở cả ở khu vực thành thị và nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành đạt 6,0 triệu đồng, tăng 10,9% so với năm 2024, cao hơn tốc độ tăng thu nhập của năm 2024 so với năm 2023 (9,1%).

Thu nhập bình quân đầu người một tháng tại khu vực thành thị đạt gần 7,4 triệu đồng, tăng 6,7% so với năm 2024 và cao gấp 1,42 lần khu vực nông thôn (gần 5,2 triệu đồng, tăng 14,5%). Khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa hai khu vực này có xu hướng thu hẹp dần so với năm 2024 (1,5 lần).

Theo vùng kinh tế-xã hội, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất, đạt gần 7,5 triệu đồng, trong khi Trung du và miền núi phía Bắc thấp nhất, chỉ đạt gần 4,2 triệu đồng.

Trong 34 tỉnh, thành, 5 địa phương có thu nhập bình quân cao nhất gồm có: Hà Nội, TP. HCM, Đồng Nai, Hải Phòng và Quảng Ninh.

5 tỉnh, thành có thu nhập bình quân cao nhất Việt Nam năm 2025. Nguồn: Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2025

Cùng với đó, thành, 5 địa phương có thu nhập bình quân thấp nhất gồm có: Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng và Điện Biên. Như vậy, Điện Biên là tỉnh có thu nhập bình quân thấp nhất, khoảng 2,583 triệu đồng/ tháng.﻿

5 tỉnh, thành có thu nhập bình quân thấp nhất Việt Nam năm 2025. Nguồn: Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2025

Năm 2025, đời sống của người dân Việt Nam tiếp tục được cải thiện và nâng cao với thu nhập bình quân đầu người một tháng đạt hơn 6 triệu đồng, tăng 10,9% so với năm 2024. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,3%, giảm 1 điểm phần trăm so với năm 2024. Chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ có thu nhập cao nhất và nhóm hộ thu nhập thấp nhất cho thấy vẫn còn tồn tại bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.

Nhà ở và điều kiện sống của người dân ngày càng được cải thiện tuy nhiên với mức tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố không đáng kể so với năm 2024 cho thấy vấn đề nhà ở của người dân vẫn cần tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới. Khả năng tiếp cận CNTT của dân cư ngày càng được cải thiện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy chuyển đổi số trong xã hội.

Cùng với đó, hệ số GINI (theo thu nhập) của Việt Nam năm 2025 là 0,323, giảm so với năm 2024 (0,372), cho thấy mức độ bất bình đẳng thu nhập tiếp tục được cải thiện và vẫn giữ ở mức trung bình. Mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị (0,321 so với 0,293).

Theo vùng, Trung du miền núi phía Bắc và Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là hai vùng có mức độ bất bình đẳng cao nhất (tương ứng 0,385 và 0,312) cũng là hai vùng có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cao. Trong khi đó, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng là vùng có mức độ bất bình đẳng thấp nhất (0,268 và 0,288).﻿