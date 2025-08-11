Người dân, tài xế ở TP HCM chuyển đổi sang xe điện sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ

Cuối ngày 10-8, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) cho biết đang tiếp tục cập nhật các chính sách hỗ trợ người dùng và tài xế chuyển đổi sang xe điện, từ các doanh nghiệp sau khi TP HCM có văn bản kêu gọi.

Theo văn bản của HIDS gửi doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hệ sinh thái xe điện, TP HCM kêu gọi các bên liên quan trong hệ sinh thái xe điện gồm: Nhà sản xuất, lắp ráp phương tiện xe điện; đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc, đổi pin; các nền tảng gọi xe công nghệ; ngân hàng, tổ chức tài chính; các công ty cung cấp dịch vụ giao thông … tích cực đề xuất gói hỗ trợ người dùng, tài xế chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông, đồng hành cùng các chương trình của Chính phủ và thành phố.

Người dân TP HCM mang xe xăng đi đổi xe máy điện tại một sự kiện gần đây. Ảnh: Phương Ngân

Danh sách doanh nghiệp đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ đều là những "ông lớn" như Vingroup, VinFast, Grab, Be Group, Xanh SM, Moto Selex, DatBike, Yadea, Honda Việt Nam…

Đến nay, HIDS cho biết có rất nhiều doanh nghiệp đã gửi thông tin về chính sách hỗ trợ người dùng và tài xế chuyển đổi sang xe điện. Cơ quan này đang tổng hợp để tham mưu tổng hợp trình UBND TP HCM.

Những ưu đãi nào cho người dân, tài xế chuyển đổi?

Có 7 lĩnh vực và nội dung được đề nghị các đơn vị tham gia hỗ trợ như ưu đãi về giảm giá bán xe, chiết khấu mua xe hoặc phụ kiện đặc biệt. Các chương trình thu xe cũ, đổi xe mới; cung cấp các gói cho vay trả góp mua xe với lãi suất ưu đãi, đơn giản về thủ tục. Đầu tư phát triển hạ tầng sạc/trạm đổi pin; đa dạng hóa các dòng sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ.

Các giải pháp hình thành tính tín chỉ carbon, các phương pháp đo lường, giám sát và báo cáo phát thải khí nhà kính từ hoạt động giao thông vận tải; chia sẻ dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả giảm phát thải.

Đầu tư nhà máy tái chế pin xe điện; đầu tư hoặc hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái xe điện. Các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, giáo dục thúc đẩy chuyển đổi xanh, giao thông xanh…

"Các đề xuất và cam kết của doanh nghiệp, các nhà đầu tư là cơ sở quan trọng, góp phần tăng tính khả thi khi xây dựng khung chính sách hỗ trợ toàn diện, tạo ra cơ chế hợp tác công - tư hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng" – đại diện HIDS nói.