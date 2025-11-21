Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái

Bà Nguyễn Thị Lý (chủ một hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Khoái) rất phấn khởi khi con đường đã có một khoảng không gian lớn được giải phóng. "Tôi thấy nhiều người đang rất mong chờ ngày dự án hoàn thiện. Khi đó, vỉa hè, lòng đường lập lại trật tự, người đi bộ có nhiều không gian hơn", bà Lý nói.