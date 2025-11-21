Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái

21-11-2025 - 12:47 PM | Bất động sản

Tại phường Vĩnh Hội (TPHCM), nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án cầu đường Nguyễn Khoái bắc qua kênh Tẻ và rạch Bến Nghé. Công trình được xem là nút kết nối chiến lược giữa Quận 7, Quận 4 với khu vực trung tâm cũ Quận 1, hướng tới mục tiêu giảm ùn tắc cho trục Nam thành phố.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 1.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái có tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng. Riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 1.392 tỷ đồng nhằm giải quyết cho 147 trường hợp, gồm 21 tổ chức và 126 hộ dân, với hơn 8.900 m² đất thu hồi. Chi phí xây dựng công trình khoảng 1.619 tỷ đồng.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 2.

Vị trí đường Nguyễn Khoái. Tuyến cầu – đường Nguyễn Khoái dài gần 5 km, xuất phát từ đường Hoàng Trọng Mậu (Quận 7 cũ), vượt kênh Tẻ, đi trên cao theo trục Nguyễn Khoái, băng qua rạch Bến Nghé để nhập vào đại lộ Võ Văn Kiệt (Quận 1 cũ) qua hai nhánh N7 và N8. Phần cầu dài khoảng 2,5 km; phần đường hơn 2,3 km, kèm hệ thống đường gom và nhánh rẽ xuống khu vực Quận 4 cũ.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 3.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 4.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 5.

Đường Nguyễn Khoái dài gần 2km, bắt đầu từ đường Bến Vân Đồn đến đến Tôn Thất Thuyết.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 6.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 7.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 8.

Nhà cửa, mái tôn, tường gạch ở dọc tuyến Nguyễn Khoái được tháo dỡ. Một số hộ sau đó bắt tay sửa sang lại phần nhà còn lại.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 9.

Bà Nguyễn Thị Lý (chủ một hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Khoái) rất phấn khởi khi con đường đã có một khoảng không gian lớn được giải phóng. "Tôi thấy nhiều người đang rất mong chờ ngày dự án hoàn thiện. Khi đó, vỉa hè, lòng đường lập lại trật tự, người đi bộ có nhiều không gian hơn", bà Lý nói.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 10.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 11.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 12.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, sau khi được vận động, nhiều gia đình đã chủ động phối hợp cùng chính quyền, bàn giao phần diện tích bị ảnh hưởng đúng tiến độ.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 13.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 14.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 15.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, sống trên tuyến này hơn ba thập kỷ, chia sẻ: “Nhà tôi lùi vào 7 mét, được bồi thường 180 triệu đồng mỗi mét vuông. Khi Nhà nước làm đường Nguyễn Khoái, gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ để tuyến đường rộng thoáng, buôn bán cũng dễ hơn”.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 16.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 17.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 18.

Hiện địa phương vẫn đang tiếp tục hỗ trợ cư dân di dời, bố trí tái định cư và xử lý quyền lợi bồi thường để tạo sự đồng thuận. Việc người dân chủ động nhường mặt bằng cho thấy tinh thần đồng hành cùng các dự án hạ tầng lớn của Thành phố, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, khang trang cho khu Nam TPHCM.

Người dân tháo dỡ nhà cửa, giao mặt bằng thi công cầu Nguyễn Khoái- Ảnh 19.

Góc nhìn từ cầu Nguyễn Văn Cừ, bên trái là đại lộ Đông Tây, đoạn mũi tàu là Bến Vân Đồn (nhánh trái) và Tôn Thất Thuyết. Phía xa bên phải là cầu Kênh Tẻ (hướng về khu Nam). Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo thêm hướng lưu thông quan trọng, giảm tải đáng kể cho cầu Kênh Tẻ – điểm nóng kẹt xe lâu năm của khu Nam.

Song song với dự án cầu đường Nguyễn Khoái, TPHCM cũng đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị khởi công các công trình trọng điểm khác như cầu đường Bình Tiên, quốc lộ 50, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị giai đoạn 2025 - 2030.

Theo Phạm Nguyễn

Tiền Phong

