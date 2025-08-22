Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Hà Nội cần chú ý thông báo sau

22-08-2025 - 18:52 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 15/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1184/QĐ-TTPVHCC về việc công bố bổ sung địa điểm thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố.

Theo đó, Quyết định quy định việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của nhiều sở, ngành và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (cùng các chi nhánh trực thuộc). Việc này nhằm đưa dịch vụ công đến gần người dân, doanh nghiệp hơn, giảm tải cho trụ sở trung tâm và nâng cao chất lượng phục vụ.

Các địa điểm bổ sung thực hiện tiếp nhận, trả kết quả đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. 

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc tổ chức triển khai được thực hiện thống nhất, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính ở nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố.

Dưới đây là những địa điểm thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 20/8:

(1) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 1: Số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

(2) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 2L Số 85 phố Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

(3) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 3: Số 61 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

(4) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 4: Số 08 ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

(5) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 5: Số 01 phố Huy Du, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

(6) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 6:

Điểm số 1: Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Điểm số 2: Số 3 phố Thuận An, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

(7) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 7: Số 2 phố Cầu Đơ, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

(8) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 8: Thôn Lương Châu, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

(9) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 9: Số 105 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

(10) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 10: Số 135 phố Kim Bài, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

(11) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 11: Số 16 phố Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

(12) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 12: Số 19 phố Hoàng Diệu, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Nguyệt Lượng

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một chỉ số kinh tế của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục trong vòng nửa thập kỷ, chuyên gia quốc tế nhận xét đây là 'câu chuyện đột phá'

Một chỉ số kinh tế của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục trong vòng nửa thập kỷ, chuyên gia quốc tế nhận xét đây là 'câu chuyện đột phá' Nổi bật

Phó Thủ tướng vừa làm việc với các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị

Phó Thủ tướng vừa làm việc với các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị Nổi bật

Cận cảnh đường ven biển kết nối TP.HCM - Lâm Đồng

Cận cảnh đường ven biển kết nối TP.HCM - Lâm Đồng

17:33 , 22/08/2025
Lưu ý xe đi cao tốc Vũng Áng - Bùng từ ngày 28/8

Lưu ý xe đi cao tốc Vũng Áng - Bùng từ ngày 28/8

17:15 , 22/08/2025
Giám đốc đối ngoại Grab: Nhận hỗ trợ từ Nhà nước để xây trạm sạc thì phải cho phép nhiều hãng xe dùng chung

Giám đốc đối ngoại Grab: Nhận hỗ trợ từ Nhà nước để xây trạm sạc thì phải cho phép nhiều hãng xe dùng chung

16:30 , 22/08/2025
Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội dịp 2/9 bất ngờ giảm nhiệt

Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội dịp 2/9 bất ngờ giảm nhiệt

16:00 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên