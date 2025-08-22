Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Hà Nội cần chú ý thông báo sau

Theo đó, Quyết định quy định việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của nhiều sở, ngành và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (cùng các chi nhánh trực thuộc). Việc này nhằm đưa dịch vụ công đến gần người dân, doanh nghiệp hơn, giảm tải cho trụ sở trung tâm và nâng cao chất lượng phục vụ.

Các địa điểm bổ sung thực hiện tiếp nhận, trả kết quả đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc tổ chức triển khai được thực hiện thống nhất, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính ở nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố.

Dưới đây là những địa điểm thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 20/8:

(1) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 1: Số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

(2) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 2L Số 85 phố Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

(3) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 3: Số 61 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

(4) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 4: Số 08 ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

(5) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 5: Số 01 phố Huy Du, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

(6) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 6:

Điểm số 1: Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Điểm số 2: Số 3 phố Thuận An, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

(7) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 7: Số 2 phố Cầu Đơ, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

(8) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 8: Thôn Lương Châu, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

(9) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 9: Số 105 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

(10) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 10: Số 135 phố Kim Bài, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

(11) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 11: Số 16 phố Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

(12) Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 12: Số 19 phố Hoàng Diệu, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội.