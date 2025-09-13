Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đang vận xui chỉ cần “vứt bỏ” 3 thứ này, may mắn sẽ quay lại ngay!

13-09-2025 - 13:50 PM | Sống

Đời người khó tránh khỏi những lúc bế tắc, công việc không thuận, tình cảm trắc trở. Nhưng ít ai biết, chỉ cần kịp thời buông bỏ 3 điều dưới đây, vận may có thể bất ngờ quay trở lại.

Trong phong thủy đời sống, sự ngăn nắp không chỉ nằm ở căn nhà, chiếc bàn làm việc hay tủ quần áo, mà còn phản chiếu trực tiếp vào tâm trí và số phận của mỗi người. Bàn làm việc bừa bộn sẽ khiến đầu óc rối ren, tủ lạnh chất đầy đồ hỏng sẽ sinh khí u ám, và tâm hồn chứa đầy oán hận cũng sẽ kéo lùi may mắn.

Khi gặp giai đoạn bế tắc, nếu không biết cách gỡ bỏ "rác rưởi" vô hình ấy, ta sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy tiêu cực. Ba điều cần phải dứt khoát buông bỏ dưới đây chính là "liều thuốc giải độc", giúp cuộc sống chuyển hướng từ xui xẻo sang hanh thông.

1. Loại bỏ những mối quan hệ độc hại

Không ít lần, vận xấu của ta không đến từ trời đất mà từ chính những người quanh mình. Bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là người thân, nếu có tính cách xấu, mưu lợi cho bản thân hoặc thích gieo thị phi, sẽ trở thành "hòn đá buộc chân" bạn.

Thực tế, nhiều gia đình tan vỡ chỉ vì sự can thiệp quá sâu của một người ngoài. Một chị bạn tôi từng có cuộc hôn nhân yên ấm, nhưng từ khi mẹ chồng dọn về ở chung, mâu thuẫn bùng phát. Lời ra tiếng vào, sự so sánh, sự châm ngòi đã khiến chồng cô trở nên bạo lực. Rõ ràng, không phải lúc nào tình thân cũng đồng nghĩa với sự bình yên.

Cũng có những người bạn bè xấu, luôn rủ rê ăn chơi, tiêu xài, khuyên những quyết định sai lầm. Cái gọi là "nghĩa huynh đệ", "tình chị em" nếu đặt sai chỗ sẽ chỉ làm ta thêm tổn thương. Hãy tỉnh táo nhận diện: Những ai thường xuyên gieo tiêu cực, lợi dụng hay hãm hại bạn, cần phải giữ khoảng cách. Bởi một khi nhân cách của họ đã vẩn đục, tiếp xúc nhiều chỉ khiến bạn lây dính phiền não.

Người đang vận xui chỉ cần “vứt bỏ” 3 thứ này, may mắn sẽ quay lại ngay!- Ảnh 1.

2. Gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ bi quan

Tâm lý học có khái niệm "nguyên tắc cảm xúc ưu tiên" nghĩa là khi xảy ra sự cố, con người thường phản ứng bằng cảm xúc trước khi kịp lý trí. Ta dễ sa vào vòng xoáy giận dữ, buồn bã, đau khổ, mà quên rằng chỉ có lý trí mới đưa ta thoát khỏi nghịch cảnh.

Người thất nghiệp nếu cứ chìm trong tự trách, sợ hãi, sẽ không còn năng lượng tìm cơ hội mới. Người bệnh nếu chỉ lo than thân trách phận, sẽ chẳng thể tập trung vào việc chữa trị. Sự tiêu cực không những không giải quyết được vấn đề mà còn kéo dài khổ đau.

Muốn đổi vận, cần rèn cho mình thói quen hít thở sâu, nhìn sự việc bằng lý trí. Hãy viết nhật ký để "xả" cảm xúc, trò chuyện với người đáng tin để được lắng nghe, rồi lập kế hoạch hành động cụ thể. Khi tâm trí được gột rửa, ánh sáng may mắn mới có cơ hội chiếu rọi.

Người đang vận xui chỉ cần “vứt bỏ” 3 thứ này, may mắn sẽ quay lại ngay!- Ảnh 2.

3. Từ bỏ những ảo tưởng và lối sống phi thực tế

Người ta thường mong muốn thoát khỏi khó khăn trong tích tắc: Thất tình thì tìm ngay mối tình mới, thất nghiệp thì mơ có công việc lương cao, nợ nần thì hy vọng trúng số. Nhưng đời thực không vận hành như thế.

Một người vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân, không thể ngay lập tức tìm thấy bến đỗ hoàn hảo. Một người vừa mất việc, càng không thể trong chớp mắt đạt thu nhập khủng. Những mong đợi quá viển vông chỉ khiến ta hụt hẫng và dễ chọn sai đường.

Hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ: Tìm công việc trong khả năng, học thêm kỹ năng mới, tiết chế chi tiêu, xây dựng thói quen kỷ luật. Sự kiên trì và thực tế chính là nền móng để tài vận dần khởi sắc.

Người xưa có câu: "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm". Đời người cũng vậy, chỉ khi biết dọn sạch những mối quan hệ độc hại, rũ bỏ cảm xúc tiêu cực và từ bỏ lối sống ảo tưởng, ta mới có thể mở đường cho bình an và thịnh vượng. Khi ấy, may mắn chẳng phải phép màu từ đâu xa, mà chính là kết quả của việc biết làm chủ cuộc đời mình.

5 dấu hiệu “nhà phá tài” khiến gia chủ sa sút, hút cạn tài lộc, sức khỏe và may mắn, ai cũng cần biết để kịp thời thay đổi

Theo Tích Thành

Thanh niên Việt

