5 dấu hiệu “nhà phá tài” khiến gia chủ sa sút, hút cạn tài lộc, sức khỏe và may mắn, ai cũng cần biết để kịp thời thay đổi

24-08-2025 - 11:04 AM | Sống

Có những ngôi nhà tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn chứa “khí trường” xấu, khiến gia chủ hao tài, sức khỏe giảm sút, tinh thần nặng nề. Nếu trong nhà bạn đang có những dấu hiệu dưới đây, hãy cân nhắc thay đổi trước khi quá muộn.

Người xưa có câu: "Trạch giả, nhân chi bản" - nhà ở chính là gốc rễ của đời người. Một ngôi nhà không chỉ để che nắng che mưa, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, sức khỏe và tinh thần của gia chủ. Thực tế, không ít người sau khi chuyển vào một căn nhà mới bỗng thấy mình thường xuyên mệt mỏi, gia đình lục đục, làm ăn không thuận lợi.

Điều này không hẳn là mê tín, mà đôi khi bắt nguồn từ chính những yếu tố phong thủy và môi trường sống quanh ta. Dưới đây là 5 đặc điểm dễ biến ngôi nhà thành "nhà phá tài" mà bạn tuyệt đối không nên bỏ qua.

5 dấu hiệu “nhà phá tài” khiến gia chủ sa sút, hút cạn tài lộc, sức khỏe và may mắn, ai cũng cần biết để kịp thời thay đổi- Ảnh 1.

1. Cái lạnh bất thường len lỏi khắp không gian

Có những ngôi nhà, dù trời ngoài nắng chang chang nhưng bước vào lại cảm thấy lạnh lẽo, âm u, thậm chí rợn tóc gáy. Đây không phải là sự "mát mẻ" dễ chịu, mà là thứ lạnh ẩm nặng nề khiến con người uể oải, tinh thần sa sút. Nhà thiếu dương khí lâu ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng lượng sống của cả gia đình.

5 dấu hiệu “nhà phá tài” khiến gia chủ sa sút, hút cạn tài lộc, sức khỏe và may mắn, ai cũng cần biết để kịp thời thay đổi- Ảnh 2.

2. Mùi lạ quẩn quanh không thể xua đi

Một căn nhà luôn ám mùi khó chịu, dù mở cửa thông gió, dùng tinh dầu, xịt phòng cũng không hết, là dấu hiệu không thể xem thường. Những mùi này không chỉ gây khó chịu mà còn có thể phản ánh sự ẩm mốc, ô nhiễm tiềm ẩn, ảnh hưởng lâu dài đến đường hô hấp và sức khỏe tổng thể.

3. Cây cảnh héo úa, thú cưng ủ rũ

Thực vật và động vật vốn nhạy cảm với môi trường. Nếu cây cảnh trong nhà liên tục vàng lá, thú cưng bỗng dưng lười biếng, ăn uống kém, rất có thể ngôi nhà đang tồn tại trường khí bất ổn. Đây được xem như "chuông báo động" cho gia chủ cần nhanh chóng kiểm tra và điều chỉnh.

5 dấu hiệu “nhà phá tài” khiến gia chủ sa sút, hút cạn tài lộc, sức khỏe và may mắn, ai cũng cần biết để kịp thời thay đổi- Ảnh 3.

4. Người trong nhà thường xuyên ốm đau

Một gia đình khỏe mạnh bỗng liên tục gặp vấn đề sức khỏe, từ cảm cúm vặt, mất ngủ đến bệnh xương khớp, là điều không bình thường. Khi nhiều thành viên cùng bị ảnh hưởng, rất có thể nguyên nhân đến từ chính cách bố trí, hướng nhà hoặc năng lượng môi trường sống.

5. Giấc ngủ chập chờn, ác mộng liên miên

Giấc ngủ chiếm tới 1/3 cuộc đời. Nếu nằm trong căn phòng mà bạn thường xuyên mất ngủ, trằn trọc, mơ thấy ác mộng, cơ thể mệt mỏi sau khi thức dậy, thì không thể coi thường. Có thể chính "khí trường" của ngôi nhà đang âm thầm tác động khiến tinh thần bạn bất an.

5 dấu hiệu “nhà phá tài” khiến gia chủ sa sút, hút cạn tài lộc, sức khỏe và may mắn, ai cũng cần biết để kịp thời thay đổi- Ảnh 4.

6. Ở nhà mà thấy bức bối, chỉ muốn ra ngoài

Ngôi nhà lý tưởng phải là nơi mang lại cảm giác bình yên. Nhưng nếu về nhà bạn lại thấy nặng nề, dễ cáu gắt, không muốn ở lâu, thậm chí vợ chồng con cái thường xuyên cãi vã, thì đã đến lúc nhìn lại. Môi trường sống xấu sẽ trực tiếp bào mòn cảm xúc và mối quan hệ gia đình.

7. Hàng xóm, môi trường xung quanh bất lợi

Không chỉ trong nhà, ngoại cảnh cũng góp phần quyết định vận khí. Ở cạnh bãi rác, gần cầu vượt ồn ào, sát nhà máy hay trạm biến áp… đều khiến cuộc sống căng thẳng, chất lượng nghỉ ngơi giảm sút, từ đó kéo theo nhiều hệ lụy cho sức khỏe lẫn tinh thần.

Ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là "trường năng lượng" nuôi dưỡng đời sống tinh thần và thể chất. Nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường, bạn đừng xem nhẹ. Hãy thử thay đổi cách bố trí, dọn dẹp, tăng ánh sáng tự nhiên, cải thiện thông gió, hoặc cân nhắc chuyển đổi không gian sống khi cần thiết. Một ngôi nhà hợp phong thủy, đầy dương khí chính là nền tảng để bạn và gia đình an yên, hạnh phúc và thịnh vượng.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)

Theo Dương Huy Tường

Thanh niên Việt

