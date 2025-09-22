Người đi xe máy không có bộ phận giảm thanh, giảm khói sẽ bị xử phạt thế nào?

Cụ thể, căn cứ theo điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có quy định xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông, như sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn.

Như vậy, pô xe gắn máy không có bộ phận giảm thanh , giảm khói từ năm 2025 sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đối với hành vi vi phạm này.

Điều khiển xe máy không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn có thể bị phạt đến 3 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Đối với xe máy chuyên dùng (kể cả rơ moóc được kéo theo), căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 16 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có quy định như sau:

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng; không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không có tác dụng, không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn.

Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe máy chuyên dùng (kể cả rơ moóc được kéo theo) mà không có bộ phận giảm thanh, giảm khói còn phải buộc lắp đầy đủ thiết bị hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định.