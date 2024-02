Người đoản thọ thường có “2 nhỏ, 2 to”, muốn sống thọ cần để ý dấu hiệu quan trọng ngay hôm nay

Sống thọ là điều mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên không phải ai cũng biến mong muốn này thành hiện thực. Lối sống ảnh hưởng rất nhiều tới cơ thể, sức khỏe của chúng ta. Nếu như cơ thể khỏe mạnh, chúng sẽ biểu hiện ra các đặc điểm khác nhau. Ngay cả khi cơ thể có vấn đề, chúng ta cũng có thể nhận định thông qua 1 số đặc điểm dưới đây.

“2 nhỏ”

Phổi nhỏ: Phổi là bộ phận quan trọng đối với sức khỏe con người. Nếu như người có dung tích phổi lớn, khả năng lấy oxy và thải CO2 hiệu quả hơn. Đây cũng là bộ phận có thể ảnh hưởng tới khả năng sống thọ của con người. Người có dung tích phổi lớn, chức năng tim phổi sẽ tốt hơn, từ đó có sức khỏe tốt hơn, hạn chế mắc các bệnh tuổi già và tăng khả năng sống thọ.

Khi chúng ta già đi, dung tích phổi thường sẽ thu hẹp lại. Người có dung tích phổi nhỏ thường sẽ không sống thọ bằng người có dung tích phổi lớn. Việc thường xuyên vận động đúng cách có thể làm tăng dung tích phổi, kéo dài tuổi thọ con người.

Tai nhỏ: Theo Trung y, tai có mối liên hệ mật thiết với thận. Khi tai khỏe, thận sẽ hoạt động hiệu quả, thận khí đầy đủ và sung mãn. Khi đôi tai khỏe, chúng ta sẽ có thính lực tốt, vành tai, sau tai đều hồng hào, dày dặn và tràn đầy sức sống.

Người có đôi tai dày dặn chứng tỏ sức khỏe ổn định.

Ngược lại, nếu như tai lộ ra những biểu hiện bất ổn như mỏng, không hồng hào thì chứng tỏ sức khỏe có vấn đề. Tai nhỏ là 1 trong những dấu hiệu cho thấy 1 người đoản thọ. Vì vậy, nếu nhận thấy những biểu hiện bất thường ở bộ phận này, chúng ta nên gặp bác sĩ để có lời khuyên tốt nhất.

“2 to”

Eo to: Eo to là đặc điểm dễ nhận thấy cho thấy sức khỏe của chúng ta không thực sự tốt. Nhiều người sở hữu vòng eo quá khổ, thậm chí là phần bụng mỡ lớn. Tình trạng này ảnh hưởng tới tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Về lâu về dài, chúng ta có thể gặp phải nhiều bệnh khác nhau như mỡ máu, huyết áp.

Vòng eo to có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn không khỏe.

Bởi vậy, nhiều người lo sợ khi số đo vòng 2 “phì nhiêu” theo tuổi tác. Lời khuyên cho chúng ta là nên duy trì lối sống khoa học, bao gồm ăn uống lành mạnh, chăm tập thể dục, vận động thường xuyên để vòng eo thon gọn. Khi vòng 2 thon gọn, chúng ta di chuyển, hoạt động cũng cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Bởi vậy dù ở lứa tuổi nào ta cũng cần cải thiện vấn đề eo to, tránh tác động xấu tới sức khỏe.

Cổ to: Thông thường, cổ chúng ta có kích thước cân đối so với tổng thể vóc dáng. Tuy nhiên, nhiều người lại gặp tình trạng cổ phình to bất thường, cho thấy 1 số dấu hiệu của bệnh tật.

Khi cổ sưng, xuất hiện bướu cổ, rất có thể chúng ta đã mắc các bệnh lý về tuyến giáp. Nếu như không phát hiện và điều trị kịp thời, chúng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ của mọi đối tượng. Bởi vậy, chúng ta nên quan sát những đặc điểm bất thường xuất hiện ở cổ và can thiệp y tế kịp thời. Một người khỏe mạnh sẽ có vùng cổ có kích thước vừa phải, không sưng tấy hay đau nhức.

Nếu như muốn kéo dài tuổi thọ, chúng ta cần để ý tới các bộ phận trên cơ thể để phát hiện bất thường nếu có. Chúng ta nên học cách quan tâm và yêu thương chính mình, để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Ngoài ra, việc duy trì những thói quen tích cực, khoa học cũng giúp chúng ta cải thiện tuổi thọ của mình. Hãy nhớ rằng những việc bạn làm hôm nay đều có thể ảnh hưởng tới tương lai của mình.

(Tổng hợp)