Người dùng bất ngờ với màn hình “Tự hào Việt Nam” từ Viettel

Từ 0h00 ngày 1/9, nhiều người dùng Viettel bất ngờ nhận thấy dòng chữ "Tự hào Việt Nam" hiển thị thay cho tên nhà mạng Viettel ở góc trái màn hình điện thoại. Thông điệp truyền cảm hứng ngắn gọn, trang trọng nhưng tràn đầy tinh thần lễ hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong ngày Quốc khánh.

Đại diện Viettel cho biết, việc đổi tên hiển thị diễn ra lần lượt trên một số dòng máy trong hai ngày 1 và 2/9. Không cần chiến dịch truyền thông rầm rộ, chỉ một thay đổi nhỏ trên giao diện quen thuộc cũng đủ tạo nên "điểm chạm công nghệ" khiến hàng triệu khách hàng thích thú.

Trên mạng xã hội, hàng loạt ảnh chụp màn hình với dòng chữ "Tự hào Việt Nam" được lan tỏa, kèm theo những bình luận đầy tự hào và hứng khởi. Hành động tưởng chừng giản dị nhưng lại khéo léo kết hợp công nghệ với cảm xúc dân tộc, tạo nên một "hiện tượng số" trong dịp lễ lớn.

Ngoài thay đổi tên hiển thị, Viettel còn lồng ghép thông điệp chào mừng Quốc khánh qua nhạc chờ miễn phí, với nội dung: "Mừng 80 năm đất nước Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Tự hào Việt Nam – Tổ quốc vinh quang!", khả dụng trên một số thiết bị và khu vực. Đại diện Viettel cho biết khách hàng hãy yên tâm vì việc đổi nhạc chờ cũng như tên hiển thị "Tự hào Việt Nam" hoàn toàn miễn phí, không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hay các gói cước khách hàng đang sử dụng, và sẽ tự kết thúc sau ngày 2/9.

Đây không phải lần đầu tiên các nhà mạng trên thế giới thay đổi tên hiển thị và nhạc chờ để truyền tải thông điệp, nhưng ở Việt Nam, đây vẫn là cách làm mới mẻ và hiếm thấy. Cách làm tinh tế này giúp khách hàng cảm nhận không khí lễ hội ngay trong từng cuộc gọi, đồng thời khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ từ những chi tiết nhỏ nhưng giàu ý nghĩa.

Với hơn 60 triệu thuê bao, Viettel đã chứng minh rằng một hành động đơn giản, nếu đặt đúng bối cảnh và truyền tải khéo léo, hoàn toàn có thể chạm tới trái tim hàng chục triệu người và khơi gợi niềm tự hào dân tộc theo cách gần gũi nhất.

Đổi tên hiển thị nhà mạng và phát thông điệp chờ là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch "Kết nối trọn niềm vui - Mừng 2/9". Viettel dành tặng 80 triệu ưu đãi tới khách hàng trên toàn quốc. Các ưu đãi không chỉ đa dạng về hình thức mà còn được thiết kế linh hoạt, sát với nhu cầu thực tế của người dùng trong dịp nghỉ lễ như di chuyển, giải trí, truy cập Internet hay mua sắm tiêu dùng.

Một trong những ưu đãi nổi bật nhất là chương trình tặng 80.000 điểm Viettel++ miễn phí cho toàn bộ khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000 đồng mỗi tháng trong các tháng 5, 6 và 7 năm 2025. Số điểm này có thể quy đổi thành 16GB data truy cập Internet, 800 phút gọi nội mạng miễn phí, hoặc voucher trị giá đến 200.000 đồng cho các dịch vụ phổ biến như Grab, Xanh SM, Winmart, Katinat, Highlands Coffee, Canifa... Đây là hình thức tặng thưởng số hóa thông minh, cho phép khách hàng tự chọn phần quà phù hợp nhu cầu.

Song song đó, Viettel giới thiệu gói cước 5G29 - một trong những gói combo ưu đãi nhất mùa lễ với giá chỉ 29.000 đồng, cung cấp 12GB trong 3 ngày (4GB/ngày), kèm 80 phút gọi và 80 SMS. Đặc biệt, trong thời gian cao điểm từ 19/8 đến 2/9, dung lượng được tăng gấp đôi lên 24GB/3 ngày. Người dùng gói này còn được miễn phí truy cập kho phim lịch sử chất lượng cao trên TV360 và theo dõi livestream lễ diễu binh ngay trên điện thoại.

Với thuê bao di động trả trước, trong ngày 2/9, Viettel còn áp dụng chương trình giảm 29% giá trị thẻ nạp, một ưu đãi độc quyền duy nhất trong năm, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí liên lạc dịp lễ.

Không dừng lại ở dịch vụ di động, Viettel cũng ưu đãi cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet cố định trong giai đoạn từ 5/8 đến 30/9/2025. Theo đó, người dùng được giảm 29.000 đồng mỗi tháng, và nếu đóng cước trước 6 hoặc 12 tháng sẽ được giảm tương ứng 174.000 đồng hoặc 348.000 đồng. Chính sách này hướng tới nhóm khách hàng gia đình, giúp tối ưu hóa chi phí kết nối dài hạn.

Tất cả các ưu đãi kể trên đều được thiết kế nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, phù hợp với lối sống linh hoạt của từng người dùng, đồng thời khẳng định mục tiêu của Viettel trong việc chuyển đổi từ nhà mạng truyền thống thành một Techco phụng sự số - mang đến giải pháp công nghệ tiện ích, hiện đại và dễ tiếp cận cho cộng đồng.