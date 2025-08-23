Người dùng iPhone cần cập nhật iOS ngay lập tức

Rạng sáng ngày 21/8, Apple đã chính thức phát hành bản cập nhật iOS 18.6.2 cho tất cả các mẫu iPhone tương thích. Dù không mang đến tính năng mới, đây là một bản vá bảo mật quan trọng mà người dùng nên cài đặt ngay để đảm bảo an toàn cho thiết bị và dữ liệu cá nhân.

Ngay từ bây giờ, người dùng có thể tải về phiên bản mới nhất bằng cách truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

Khác với phiên bản iOS 18.6.1 trước đó, phiên bản iOS 18.6.2 không bổ sung bất kỳ tính năng nào cho người dùng. Thay vào đó, nó tập trung hoàn toàn vào việc vá các lỗ hổng bảo mật quan trọng. Trong ghi chú phát hành, Apple cũng khuyến nghị tất cả người dùng nên cài đặt bản cập nhật này để được bảo vệ tốt nhất.

Nhiều khả năng iOS 18.6.2 sẽ là bản cập nhật cuối cùng của chu kỳ hệ điều hành iOS 18, khi Apple đang chuẩn bị cho việc ra mắt chính thức iOS 19 vào tháng tới. Tính đến thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy một phiên bản iOS 18.7 đang được phát triển.

Nếu không có bản cập nhật nào khác, iOS 19 sẽ là phiên bản lớn tiếp theo dành cho iPhone. Hệ điều hành này được kỳ vọng sẽ mang đến một cuộc "đại tu" về giao diện với ngôn ngữ thiết kế "Liquid Glass" hoàn toàn mới, được áp dụng đồng bộ trên cả macOS, iPadOS và các nền tảng khác của Apple.

Dù Apple đang nỗ lực hoàn thiện iOS 19 qua các bản beta, phiên bản iOS 18.6.2 được xem là phiên bản ổn định nhất của hệ điều hành iOS 18.

Do đó, việc cập nhật lên iOS 18.6.2 là một lựa chọn an toàn và cần thiết. Nó không chỉ giúp vá các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà còn đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động ở trạng thái ổn định nhất, đặc biệt đối với những người không có ý định nâng cấp lên iOS 19 ngay khi vừa ra mắt.