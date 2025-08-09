Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dùng iPhone phàn nàn vì iOS 18.6 gây nóng máy, hao pin

09-08-2025 - 11:45 AM | Thị trường

Bản cập nhật iOS 18.6 vừa được Apple phát hành với mục tiêu vá lỗi và tăng cường an ninh. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, phiên bản này đang đẩy nhiều người dùng iPhone vào một tình thế khó xử.

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội đã tràn ngập những lời phàn nàn từ người dùng iPhone. Vấn đề chung mà họ gặp phải sau khi nâng cấp lên iOS 18.6 là tình trạng hao pin nghiêm trọng và máy nóng lên một cách bất thường.

Tình trạng này xảy ra trên diện rộng, từ các dòng máy cũ hơn cho đến cả những mẫu mới nhất.

Người dùng iPhone phàn nàn vì iOS 18.6 gây nóng máy, hao pin- Ảnh 1.

Một người dùng iPhone 14 Pro Max cho biết: "Sau khi cập nhật, máy tôi sụt pin rất nhanh, mất đến 10% chỉ sau một đêm dù không hề sử dụng".

Tương tự, một người khác chia sẻ về chiếc iPhone 16 của mình: "Máy trở nên kém ổn định hẳn. Khi pin dưới 20%, máy bắt đầu giật lag và nóng ran, bàn phím còn bị lỗi không gõ được".

Ngay cả chiếc iPhone 15 Pro Max cũng không ngoại lệ. Một người dùng than phiền: "Nghe nói máy sẽ ổn định sau vài ngày, nhưng gần một tuần rồi mà máy tôi vẫn quá nhiệt ngay cả khi chỉ dùng tác vụ thông thường".

Người dùng iPhone phàn nàn vì iOS 18.6 gây nóng máy, hao pin- Ảnh 2.

Bất chấp những vấn đề về hiệu năng, Apple vẫn đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ rằng người dùng nên cập nhật lên iOS 18.6 ngay lập tức. Lý do đằng sau sự cấp bách này là các lợi ích về bảo mật mà phiên bản này mang lại.

Theo thông tin từ Apple, iOS 18.6 vá hơn 20 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Đáng lo ngại nhất trong số đó là một lỗi liên quan đến Trợ năng (Accessibility) có thể khiến tính năng VoiceOver đọc to thông tin mật mã của người dùng, tạo ra nguy cơ bị đánh cắp thông tin cực kỳ nguy hiểm.

Apple nhấn mạnh rằng việc cập nhật phần mềm là một trong những biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ thiết bị khỏi các mối đe dọa. Do đó, việc nâng cấp lên phiên bản mới nhất là cần thiết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân.

Rõ ràng, người dùng iPhone đang phải đối mặt với một sự đánh đổi khó chịu. Một bên là những phiền toái hiện hữu về pin và nhiệt độ, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Một bên là những rủi ro bảo mật vô hình nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn hơn nhiều.

Dù các lỗi về hiệu năng rất đáng thất vọng, lời khuyên từ các chuyên gia và Apple vẫn nghiêng về việc ưu tiên bảo mật. Các lỗ hổng an ninh, đặc biệt là lỗi có thể làm lộ mật mã, là những mối đe dọa không thể xem nhẹ. Lựa chọn an toàn nhất lúc này là cập nhật lên iOS 18.6 để bảo vệ dữ liệu của mình và hy vọng Apple sẽ sớm tung ra một bản vá lỗi để khắc phục các vấn đề về hiệu năng.

Thông tin gây sốc về iPhone 17 Air

Theo KV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Robot hình người 'Made in Vietnam' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup

Robot hình người 'Made in Vietnam' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup Nổi bật

Cứu tinh từ Indonesia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu đứng đầu thế giới: Thu về gần 200 triệu USD, nước ta có diện tích trồng hàng trăm nghìn ha

Cứu tinh từ Indonesia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu đứng đầu thế giới: Thu về gần 200 triệu USD, nước ta có diện tích trồng hàng trăm nghìn ha Nổi bật

Ngành sữa Việt Nam hướng 2030: Giảm phụ thuộc nhập khẩu, tăng mạnh sữa tươi nội địa

Ngành sữa Việt Nam hướng 2030: Giảm phụ thuộc nhập khẩu, tăng mạnh sữa tươi nội địa

11:30 , 09/08/2025
Nga, Mỹ đua nhau nhập khẩu “hoa hậu trái cây” của Việt Nam: Đây là loại quả nước ta xuất đi hơn 100 nước

Nga, Mỹ đua nhau nhập khẩu “hoa hậu trái cây” của Việt Nam: Đây là loại quả nước ta xuất đi hơn 100 nước

10:58 , 09/08/2025
Sầu riêng giá rẻ 'đổ bộ' Hà Nội, 1 ngày bán gần 3 tấn

Sầu riêng giá rẻ 'đổ bộ' Hà Nội, 1 ngày bán gần 3 tấn

10:38 , 09/08/2025
Doanh nghiệp gạo "cầu cứu" Bộ Công Thương

Doanh nghiệp gạo "cầu cứu" Bộ Công Thương

10:10 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên