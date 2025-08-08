Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Apple sẽ chính thức vén màn thế hệ iPhone 17, dòng sản phẩm đang thu hút nhiều kỳ vọng nhờ những thay đổi đột phá cả về thiết kế lẫn cấu hình. Trong đó, tâm điểm chính là sự xuất hiện của iPhone 17 Air, mẫu máy được cho là mỏng nhất từng xuất hiện trong lịch sử iPhone.

iPhone 17 ra mắt khi nào?

Theo các nguồn tin uy tín, Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone 17 series trong tuần thứ hai của tháng 9, cụ thể là ngày 9/9, tức thứ Ba. Thông tin này được tiết lộ từ trang iPhone-Ticker (Đức) dựa trên lịch trình nội bộ của các nhà mạng châu Âu.

Apple dự kiến sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone 17 series trong tuần thứ hai của tháng 9, cụ thể là ngày 9/9, tức thứ Ba. (Ảnh: Oficina da Net)

Trước đó, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cũng xác nhận Apple sẽ tránh ngày 11/9, đồng thời truyền thống của hãng là không tổ chức sự kiện vào thứ Sáu. Như vậy, nhiều khả năng lịch trình ra mắt của iPhone 17 sẽ như sau:

- Công bố sản phẩm: Ngày 9/9

- Mở đặt trước: Ngày 12/9

- Bán ra toàn cầu: Ngày 19/9

iPhone mới có gì đáng trông đợi?

Dòng sản phẩm năm nay được chia thành bốn phiên bản gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và biến thể mới iPhone 17 Air, cái tên thay thế cho dòng Plus trước đây. Apple được cho là sẽ dùng tên gọi “Air” để nhấn mạnh thiết kế siêu mỏng và nhẹ của mẫu máy này, đồng thời định vị lại phân khúc để cạnh tranh với đối thủ Galaxy S25 Edge, dòng máy màn hình lớn của Samsung có giá từ 899 đến 950 USD.

Thông số đáng chú ý nhất của iPhone 17 Air là độ mỏng chỉ 5,5 mm, gần như mỏng nhất ngành smartphone hiện tại. Máy vẫn giữ kích thước màn hình lớn, nhưng chỉ có 1 camera sau, đánh đổi khả năng chụp ảnh linh hoạt để tối ưu thiết kế siêu mỏng. Apple có thể tích hợp thêm thuật toán AI để cải thiện chất lượng hình ảnh trong trường hợp thiếu ống kính phụ.

Mô hình iPhone 17 và iPhone 17 Pro.

Ảnh phác hoạ iPhone 17 Air.

iPhone 17 series cũng được nâng cấp mạnh về phần cứng gồm Chip A19 có trên các phiên bản Pro và Pro Max, dòng chip được kỳ vọng có bước nhảy vọt về hiệu năng và tiết kiệm điện. Tăng RAM cho các mẫu iPhone 17 Air, Pro và Pro Max, hỗ trợ đa nhiệm và hiệu suất xử lý AI tốt hơn.

Dynamic Island, cũng được đồn đoán sẽ có thêm tính năng tương tác mới, hỗ trợ tốt hơn cho đa nhiệm và cá nhân hóa thông báo. Cụm camera sau của dòng Pro cũng thay đổi thành dải ngang tương tự như thiết kế của Pixel, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các thế hệ trước.

Với lịch trình ra mắt đã gần kề, iPhone 17 series hứa hẹn sẽ là cú hích lớn trên thị trường smartphone cuối năm. Những thay đổi về thiết kế, phần cứng, cách đặt tên sản phẩm cho thấy Apple đang nghiêm túc cải tiến để bắt kịp xu hướng người dùng hiện đại. Và nếu những tin đồn là sự thật, iPhone 17 Air có thể là sản phẩm mở ra một kỷ nguyên thiết kế mới cho smartphone Apple.