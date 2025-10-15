Người dùng mẫu iPhone và Samsung sau có thể nhận được hơn 600.000 đồng

Một tin vui đang đến với hàng triệu người tiêu dùng iPhone hoặc Samsung trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2024. Những người này có thể sắp nhận được khoảng 17 bảng Anh (tương đương hơn 600.000 đồng) tiền bồi thường nếu tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? giành chiến thắng trong vụ kiện tập thể chống lại hãng công nghệ Qualcomm.

Theo cáo buộc của Which?, Qualcomm đã vi phạm luật cạnh tranh của Vương quốc Anh khi áp đặt mức phí bản quyền quá cao đối với các hãng sản xuất điện thoại như Apple và Samsung cho việc sử dụng các công nghệ kết nối do họ sở hữu.

Tổ chức này cho rằng, các khoản phí bất hợp lý ấy đã khiến chi phí sản xuất điện thoại tăng lên, và hậu quả là giá bán đến tay người tiêu dùng bị đội lên cao hơn thực tế. Nói cách khác, người mua iPhone hay Samsung trong giai đoạn đó có thể đã phải trả nhiều tiền hơn mức công bằng cho sản phẩm mà họ sử dụng.

iPhone 11 Pro Max và Galaxy S20 Ultra

Phiên tòa xét xử vụ kiện đã chính thức mở vào ngày 6/10, dự kiến kéo dài trong 5 tuần. Nếu Which? thắng kiện, Qualcomm có thể sẽ phải chi trả khoản bồi thường lên tới 480 triệu bảng Anh (khoảng 685 triệu USD) cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Một điểm đáng chú ý là người tiêu dùng không cần phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào để tham gia vụ kiện hay yêu cầu bồi thường. Theo luật kiện tập thể của Anh, tất cả những ai đã mua điện thoại thuộc danh sách đủ điều kiện trong giai đoạn 2015-2024 sẽ tự động được đưa vào nhóm người thụ hưởng.

Nếu vụ kiện thành công, mỗi người có thể nhận được khoảng 17 bảng Anh, tương đương hơn 600.000 đồng tiền Việt.

Theo thông tin được công bố, các thiết bị đủ điều kiện bao gồm một loạt mẫu điện thoại phổ biến của Apple và Samsung được bán tại Anh trong suốt gần 10 năm qua:

- Samsung: Từ Galaxy A5 đến Galaxy S20 Ultra

- Apple: Từ iPhone 5S đến iPhone 11 Pro Max

Như vậy, bất kỳ ai từng sở hữu những mẫu điện thoại nằm trong danh sách trên đều có khả năng nhận được phần bồi thường nhỏ nhưng có ý nghĩa này.

Đây không phải là lần đầu tiên Qualcomm đối mặt với những cáo buộc tương tự. Trong quá khứ, hãng đã thắng một vụ kiện tại Mỹ, nhưng lại thua trong một vụ kiện khác ở Liên minh Châu Âu (EU) vào năm 2024, cũng liên quan đến việc định giá không công bằng và lạm dụng vị thế độc quyền trong lĩnh vực chip di động.

Những vụ kiện này cho thấy áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý đối với các tập đoàn công nghệ lớn, những “gã khổng lồ” có ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường và giá cả sản phẩm mà hàng triệu người tiêu dùng sử dụng hàng ngày.

Nếu vụ kiện tại Anh lần này kết thúc với phần thắng thuộc về Which?, đây sẽ không chỉ là chiến thắng tài chính nhỏ cho người tiêu dùng, mà còn là một tiền lệ quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng.