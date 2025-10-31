Người dùng ví điện tử có thể nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại





Từ tháng 10/2025, người dùng ví điện tử tại Việt Nam đã có thể nhận tiền trực tiếp từ ngân hàng, việc chuyển khoản hiện đang được các đơn vị hoàn thiện.

Các ví điện tử đã xuất hiện trong tuỳ chọn

Cụ thể, trên các ứng dụng chuyển tiền của nhiều ngân hàng, MoMo, Viettel Money, Shopee Pay, PAYOO... đã xuất hiện trong danh sách đơn vị thụ hưởng, bên cạnh các ngân hàng thương mại. Khi thực hiện giao dịch, người gửi chỉ cần chọn MoMo và nhập số điện thoại người nhận trùng với số ví để hoàn tất chuyển tiền.

Theo thông tin từ MoMo, các giao dịch được xử lý qua hệ thống NAPAS, bảo đảm tốc độ và an toàn. Tính năng này cho phép người dùng chuyển và nhận tiền linh hoạt hơn giữa ví và tài khoản ngân hàng. Danh sách các ngân hàng hỗ trợ phương thức này đang được cập nhật trên kênh thông tin chính thức của MoMo.

Theo tìm hiểu, ngoài MoMo, người dùng Viettel Money cũng có thể nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại nếu đã kích hoạt tài khoản Mobile Money. Với các tài khoản này, người nhận không cần cung cấp số tài khoản ngân hàng mà vẫn có thể nhận tiền trực tiếp từ hệ thống ngân hàng.

Việc các ví điện tử xuất hiện trong danh sách thụ hưởng trên hệ thống chuyển tiền của ngân hàng đánh dấu sự mở rộng kết nối giữa các nền tảng công nghệ tài chính và hệ thống thanh toán liên ngân hàng, góp phần tăng tính liên thông trong giao dịch không dùng tiền mặt.

Ví điện tử trở thành phương tiện thanh toán

Ở giai đoạn đầu, fintech Việt Nam phát triển nhờ đổi mới dịch vụ giúp người dùng thanh toán, chuyển khoản hay đầu tư thuận tiện hơn. Khi thị trường mở rộng, trọng tâm dần chuyển từ cải tiến tiện ích sang tăng cường liên thông hạ tầng, nơi các doanh nghiệp fintech trở thành một phần trong cấu trúc vận hành tài chính, tham gia duy trì luồng tiền, dữ liệu và an toàn giao dịch cho hàng triệu người dùng.

Cơ sở pháp lý cho việc ví điện tử được phép nhận tiền trực tiếp từ ngân hàng được hình thành từ Thông tư 40/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Theo quy định này, các tổ chức trung gian thanh toán có thể kết nối trực tiếp với hệ thống NAPAS để thực hiện việc nhận tiền từ ngân hàng.

Trước đây, các ví điện tử chủ yếu kết nối gián tiếp với ngân hàng, thông qua lớp tiện ích hoặc trung gian kỹ thuật. Khi Thông tư 40 có hiệu lực, các tổ chức trung gian thanh toán đủ điều kiện kỹ thuật, an toàn và bảo mật được phép tham gia trực tiếp vào hệ thống thanh toán quốc gia.

Quy định mới này hướng tới xây dựng một hạ tầng thanh toán thống nhất, nơi ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán vận hành theo cùng chuẩn kết nối. Mô hình này tương đồng với hướng phát triển của nhiều quốc gia trong khu vực như Singapore, Thái Lan hay Malaysia, nơi các hệ thống thanh toán được liên thông, cho phép dòng tiền luân chuyển tức thời và minh bạch giữa các nền tảng.

Để được kết nối trực tiếp, các tổ chức trung gian thanh toán phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng xử lý giao dịch theo thời gian thực, bảo mật dữ liệu và quản lý rủi ro.



