Người dùng Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank... nên làm điều này càng sớm càng tốt

Khoản tiền bị trừ hàng tháng nói trên chính là phí duy trì dịch vụ SMS Banking, tính năng thông báo biến động số dư qua tin nhắn điện thoại. Hiện nay, phần lớn các ngân hàng vẫn duy trì việc thu phí dịch vụ này theo chu kỳ hàng tháng. Hệ thống sẽ tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng chừng nào dịch vụ vẫn còn ở trạng thái kích hoạt, bất kể khách hàng có thực sự đọc những tin nhắn đó hay không.

Mức thu phí hiện được quy định theo biểu phí của từng ngân hàng và số lượng tin nhắn phát sinh thực tế. Những ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, VietinBank hay Vietcombank đều đang áp dụng mức thu chung là 10.000 đồng mỗi tháng đối với lượng tin nhắn nằm trong ngưỡng quy định. Nếu giao dịch nhiều và vượt số lượng này, phí sẽ tiếp tục đội lên theo từng tin nhắn phát sinh. Trong khi đó, một số ngân hàng khác như MB lại triển khai các gói SMS Banking với mức phí khởi điểm từ 25.000 đồng mỗi tháng tùy thuộc vào phạm vi giao dịch mà khách hàng muốn nhận thông báo.

Ngân hàng Mức phí cơ bản (VNĐ/tháng) Ghi chú Vietcombank 10.000 Áp dụng cho số lượng tin nhắn dưới ngưỡng quy định Agribank 10.000 Mức phí phổ biến cho khách hàng cá nhân BIDV 10.000 Tính thêm phí nếu vượt định mức tin nhắn VietinBank 10.000 Tự động khấu trừ từ tài khoản thanh toán MB Từ 25.000 Tùy theo gói dịch vụ và phạm vi thông báo

Đại diện ngân hàng lý giải rằng họ vẫn phải chi trả một khoản tiền không nhỏ cho các nhà mạng viễn thông để gửi tin nhắn SMS đến điện thoại của khách hàng. Do đó, việc thu phí là để bù đắp lại khoản chi phí vận hành này. Dù vậy, tính năng thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng số lại tỏ ra ưu việt hơn hẳn. Hình thức thông báo đẩy trên ứng dụng không chỉ miễn phí hoàn toàn mà còn có tốc độ cập nhật gần như tức thì, đồng thời hiển thị nội dung giao dịch rõ ràng và đầy đủ hơn giới hạn ký tự chật hẹp của tin nhắn SMS.

Tuy ứng dụng ngân hàng mang lại vô vàn sự tiện lợi, tin nhắn SMS truyền thống vẫn chưa thể bị khai tử hoàn toàn. Tính năng này hiện vẫn đang phục vụ đắc lực cho tệp khách hàng lớn tuổi, những người không quen thao tác trên điện thoại thông minh hoặc sống ở khu vực không có kết nối Internet thường xuyên.

Cách hủy dịch vụ để tránh mất tiền mỗi tháng

Nếu khách hàng đang sử dụng điện thoại thông minh và thường xuyên giao dịch qua ứng dụng ngân hàng, việc tiếp tục duy trì SMS Banking là một sự lãng phí không đáng có. Để tối ưu hóa chi tiêu, khách hàng nên đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng đang sử dụng, tìm đến phần quản lý dịch vụ và chủ động hủy tính năng nhận thông báo qua SMS.

Việc chuyển đổi sang nhận thông báo biến động số dư ngay trên ứng dụng vừa giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ mỗi tháng, vừa mang lại trải nghiệm quản lý tài chính hiện đại và thuận tiện hơn rất nhiều. Khách hàng cũng được khuyến cáo nên thường xuyên truy cập vào ứng dụng hoặc website chính thức của ngân hàng để cập nhật các chính sách biểu phí mới nhất, từ đó nắm quyền chủ động tuyệt đối với mọi khoản tiền ra vào trong tài khoản của mình.