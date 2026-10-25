Người EQ thấp thường nói câu này khi bạn bè chưa chuyển khoản tiền ăn

Đi ăn cùng bạn bè, chuyện một người thanh toán trước rồi những người còn lại chuyển khoản sau đã trở nên quá quen thuộc. Thế nhưng, không phải lúc nào mọi người cũng nhớ chuyển tiền ngay sau bữa ăn. Có người bận việc nên quên mất, có người chưa kịp kiểm tra tin nhắn, cũng có người đơn giản là chưa nhận ra mình còn nợ bạn một khoản. Trong những tình huống như vậy, cách nhắc nhở đôi khi quan trọng không kém số tiền cần thanh toán.

“Có mấy chục nghìn cũng phải nhắc, thiếu tiền đến thế à?” - Câu nói dễ khiến một mối quan hệ trở nên khó xử

Không ít người cho rằng những khoản tiền ăn nhỏ nhặt giữa bạn bè không đáng để bận tâm. Vì thế, khi được nhắc chuyển khoản, họ có thể buột miệng nói những câu như “Có mấy chục nghìn mà cũng phải đòi”, “Đi ăn với nhau mà tính toán thế” hay thậm chí “Thiếu tiền đến thế à?”. Với người nói, đó có thể chỉ là một câu đùa hoặc phản ứng nhất thời. Nhưng với người nghe, lời nói ấy lại dễ tạo cảm giác rằng sự rõ ràng, sòng phẳng của mình đang bị xem là tính toán, nhỏ nhen.

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Điều đáng nói là trong tình huống này, người cần chuyển khoản mới là người chưa hoàn thành phần trách nhiệm của mình. Việc một người ứng tiền trước không đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận mất khoản tiền đó, càng không có nghĩa họ phải ngại ngùng khi nhắc bạn bè thanh toán. Dù số tiền chỉ vài chục nghìn đồng, đó vẫn là tiền của người khác. Tôn trọng một mối quan hệ không có nghĩa là bỏ qua mọi nguyên tắc, mà là hiểu rằng sự thoải mái giữa bạn bè cần được xây dựng trên tinh thần tự nguyện và công bằng từ cả hai phía.

Một người có EQ tốt không nhất thiết phải luôn khéo léo trong mọi tình huống, nhưng thường biết cân nhắc cảm xúc của người khác trước khi phản ứng. Khi được nhắc chuyển khoản, thay vì lập tức cho rằng bạn mình đang tính toán, họ có thể kiểm tra lại và gửi tiền nếu đã quên. Nếu chưa thể chuyển ngay, một lời giải thích ngắn gọn như “Tớ quên mất, để tớ chuyển ngay nhé” hoặc “Tối tớ chuyển cho cậu nha” thường đủ để giải quyết vấn đề mà không khiến ai rơi vào thế khó xử.

Ở chiều ngược lại, người đã thanh toán trước cũng có thể nhắc nhở một cách tự nhiên, chẳng hạn: “Mọi người chuyển khoản phần ăn hôm trước giúp tớ nhé” hoặc “Tớ gửi lại số tiền từng người cần chuyển nha”. Cách nói rõ ràng, bình thường giúp việc thanh toán trở về đúng bản chất của nó: một thỏa thuận tài chính nhỏ giữa những người cùng đi ăn, chứ không phải thước đo tình bạn.

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Tất nhiên, không thể chỉ dựa vào một câu nói để kết luận ai đó có EQ thấp. Có người phản ứng vụng về vì ngượng, có người quen đùa theo cách dễ gây hiểu lầm. Điều đáng quan sát hơn là cách họ cư xử sau đó: liệu họ có nhận ra lời nói của mình khiến bạn khó chịu, có chủ động hoàn thành phần tiền còn thiếu hay vẫn liên tục biến việc nhắc nợ thành lý do để trách móc người khác?

Trong những mối quan hệ thân thiết, sự sòng phẳng đôi khi bị hiểu nhầm là lạnh lùng, còn việc bỏ qua những khoản tiền nhỏ lại được xem như biểu hiện của tình cảm. Nhưng tình bạn lành mạnh không đòi hỏi một người phải luôn chịu thiệt để chứng minh sự rộng rãi. Khi cùng nhau đi ăn, người thanh toán trước không cần phải thấy có lỗi vì muốn nhận lại tiền, còn người được nhắc cũng không cần tự ái chỉ vì mình đã quên.