Người "giàu giả" thường trả lời tin nhắn theo 4 cách này, lộ ngay EQ thấp: Nếu bạn không có thì xin chúc mừng

Trong thời đại mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin phát triển, cách một người trả lời tin nhắn đôi khi còn bộc lộ nhiều điều hơn cả lời nói trực tiếp. Từ thái độ, ngôn ngữ đến tốc độ phản hồi, tất cả đều phản chiếu phần nào tính cách và mức độ tinh tế trong giao tiếp.

Đặc biệt, một nhóm người thường tự cho mình là "giàu có", nhưng kỳ thực chỉ là “giàu giả” – những người thích khoe khoang, thể hiện, song EQ lại không cao. Chỉ cần nhìn vào cách họ phản hồi tin nhắn, bạn có thể dễ dàng nhận ra.

Dưới đây là 4 kiểu trả lời tin nhắn thường thấy ở nhóm “giàu giả”, vô tình làm lộ sự kém tinh tế trong giao tiếp.

1. Trả lời kiểu khoe khoang, lạc đề

Bạn nhắn một câu đơn giản: “Trưa nay bạn ăn gì?” – họ có thể trả lời: “Mình mới đi ăn ở nhà hàng sang trọng, có món thịt nhập khẩu hơn 5 triệu một đĩa, ngon lắm!”

Thoạt nghe có vẻ bình thường, nhưng nếu tình huống nào cũng biến thành cơ hội để khoe khoang, thì rõ ràng đây không còn là chia sẻ thân thiện nữa mà là phô trương.

Người thực sự giàu thường ít khi nhấn mạnh giá trị vật chất trong giao tiếp hàng ngày. Ngược lại, những người “giàu giả” lại xem việc trả lời tin nhắn như một kênh quảng bá bản thân.

Kiểu trả lời này không chỉ làm người khác thấy mệt mỏi, mà còn dễ khiến cuộc trò chuyện mất tự nhiên. Thay vì tạo sự gần gũi, họ lại tạo ra khoảng cách.

2. Trả lời theo kiểu so sánh, hạ thấp người khác

Ví dụ, bạn nhắn: “Mình mới mua một chiếc xe nhỏ để đi làm”, thì họ lập tức đáp: “Xe đó đi tạm được thôi, chứ mình thấy không đẳng cấp bằng dòng xe sang mình đang dùng”.

Hoặc bạn chia sẻ chuyện mua một món đồ, họ lại nhanh chóng thêm vào: “Mình mua loại đắt hơn, chất lượng hơn nhiều”.

Những tin nhắn dạng này không chỉ thể hiện tính cách thiếu tinh tế, mà còn khiến người khác cảm thấy bị chèn ép, mất hứng trò chuyện. Người EQ cao sẽ tìm cách khích lệ, chia vui cùng bạn bè. Ngược lại, “giàu giả” lại luôn biến đối thoại thành cuộc so kè, cho thấy họ chưa thực sự trưởng thành trong giao tiếp.

3. Trả lời theo kiểu “dạy đời”

Đây là dạng phổ biến ở những người thích thể hiện mình hiểu biết hơn người. Bạn chỉ đơn giản chia sẻ: “Mình đang tính mua điện thoại mới.” – họ lập tức phản hồi một tràng: “Mua gì cũng phải tính kỹ, mình thì toàn chọn hàng cao cấp, chứ mấy loại phổ thông dùng chẳng ra gì. Người thành đạt không nên tiết kiệm ở khoản này.”

Sự thật là, không ai muốn biến một câu trò chuyện nhẹ nhàng thành buổi “giảng dạy”. Người thực sự trưởng thành và giàu có thường đưa ra lời khuyên khi được hỏi, chứ không áp đặt quan điểm trong mọi tình huống. Trả lời tin nhắn theo kiểu “dạy đời” chỉ khiến người khác thấy áp lực và xa cách.

4. Trả lời kiểu ném tin nóng nhưng không giải thích

Đây là dạng người nhắn tin chỉ để gây chú ý. Họ gửi những câu như: “Mình sắp đầu tư dự án lớn rồi”, “Vừa chốt một thương vụ tiền tỷ”, hoặc “Sắp có chuyện thay đổi lớn trong cuộc sống”, nhưng tuyệt nhiên không giải thích thêm. Khi đối phương tò mò hỏi lại, họ hoặc im lặng, hoặc trả lời lấp lửng để duy trì sự bí ẩn.

Thoạt nhìn, cách nhắn này tưởng như thú vị, nhưng thực chất lại phản ánh sự thiếu chân thành trong giao tiếp. Người EQ cao biết khi nào nên chia sẻ để tạo kết nối, khi nào nên giữ riêng tư. Ngược lại, người “giàu giả” dùng chiêu này như cách để thu hút sự chú ý, tạo cảm giác bản thân “có gì đó lớn lao”, nhưng lại khiến đối phương khó chịu, cảm giác bị lợi dụng cảm xúc.

Một cuộc trò chuyện dù qua điện thoại hay mạng xã hội vẫn là sự tương tác giữa hai con người. Người EQ cao thường trả lời vừa đủ, đúng trọng tâm, nhưng vẫn giữ sự ấm áp và tôn trọng. Họ không dùng tin nhắn để khoe khoang, cũng không cố tình làm giá hay tạo khoảng cách.