Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ

06-10-2025 - 08:54 AM | Thị trường

Tối 5/10, đông người đổ xô đến các siêu thị để mua lương thực, thực phẩm trước khi bão số 11 Matmo đổ bộ.

Người dân Hà Nội tấp nập mua thực phẩm tại siêu thị trước khi bão Matmo đổ bộ.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 1.

Tối 5/10, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, siêu thị Go Thăng Long (Hà Nội) chật kín người đến mua thực phẩm, tích trữ chuẩn bị ứng phó bão số 11 Matmo.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 2.

Lối đi tại các quầy rau xanh, trái cây không còn chỗ trống.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 3.

Các quầy rau xanh đông kín, nhiều người phải xếp hàng chờ tới lượt. Giá một số loại rau như: bí xanh 23.000 đồng/kg, bầu 27.900 đồng/kg, su su 11.700 đồng/kg, su hào 34.900 đồng/kg.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 4.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 5.

Không chỉ các quầy rau xanh, gian hàng thịt cũng chật kín người mua.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 6.

Khu vực quầy thanh toán đông người xếp hàng chờ.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 7.

Ghi nhận tại siêu thị Fujimart Giảng Võ (Hà Nội), bãi đỗ xe chật kín khách tối 5/10.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 8.

Anh Nguyễn Việt Thành (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết, anh khá bất ngờ khi các mặt hàng rau xanh, thịt tại siêu thị Fujimart hết nhanh. “Tôi thường xuyên ra siêu thị mua hàng, bình thường các quầy rau, thịt luôn được nhân viên bổ sung rất nhanh”, anh Thành nói.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 9.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 10.

Theo ghi nhận, rau xanh và thịt lợn là hai mặt hàng được người dân mua nhiều nhất.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 11.

Hai nhân viên thu ngân tại siêu thị làm việc liên tục, không ngơi tay.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 12.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 13.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 14.

Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ- Ảnh 15.

Theo Hiếu Nguyễn

VTC News

