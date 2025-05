“Người hát tình ca thế hệ mới” trọn cảm xúc da diết khi hát nhạc Trịnh Công Sơn

Tối 17/5, sân khấu nổi lớn nhất Vịnh Hạ Long – Love in the Bay by Ambassador Cruise chính thức khởi động mùa diễn mới bằng đêm nhạc đầy cảm xúc cùng sự góp mặt của giọng ca trữ tình Ôn Vĩnh Quang. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ trình diễn giữa không gian biển trời Hạ Long – một trải nghiệm để lại dấu ấn đặc biệt với cả nghệ sĩ lẫn khán giả.

Trên du thuyền sang trọng, hơn 500 khán giả đã cùng hoà mình vào không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Những bản tình ca quen thuộc như Đế Vương, Chiều Một Mình Qua Phố, Nhân Duyên Như Sương, Con Đường Chúng Ta Đi vang lên đầy mê hoặc giữa khung cảnh biển đêm lung linh, tạo nên một đêm nhạc trọn vẹn, đúng nghĩa “tình ca trên sóng nước”.

Trong phần trình diễn ca khúc Chiều Một Mình Qua Phố – tác phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ôn Vĩnh Quang không giấu được xúc động khi chia sẻ về lần đầu tiên nghe ca khúc này năm 12 tuổi. "Sau 17 năm, cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn. Và hôm nay, tôi được hát bài hát này tại Hạ Long – một không gian quá đặc biệt, quá lãng mạn. Khi nhạc vừa vang lên, mưa phùn lất phất rơi. Tôi nghĩ đó là sự đồng cảm rất kỳ lạ của thiên nhiên với âm nhạc”, nam ca sĩ chia sẻ.

Là lần đầu tiên hát trên sân khấu nổi tại Vịnh Hạ Long, Ôn Vĩnh Quang không khỏi hồi hộp. Dù đã nhiều lần biểu diễn trước khán giả miền Bắc, nhưng lần này, cảm xúc trong anh lại khác biệt. “Khán giả miền Bắc rất tinh tế và kỹ lưỡng trong cảm thụ âm nhạc. Vì vậy tôi luôn tự nhủ phải hát bằng cả trái tim”, anh nói.

Không chỉ mang đến những bản tình ca nồng nàn, đêm nhạc cũng là dịp để Ôn Vĩnh Quang trải lòng về hành trình làm nghề. Không xuất phát từ một con đường truyền thống trong showbiz, anh đến với âm nhạc một cách tình cờ nhưng lại nhận được tình cảm yêu mến đặc biệt từ công chúng. “Quang chưa bao giờ đặt mục tiêu trở thành ca sĩ. Nhưng tình cảm của khán giả khiến tôi tự nhủ mình phải cố gắng mỗi ngày. Dù có được gọi bằng danh xưng gì, tôi cũng xem đó là món quà quý giá”, anh bộc bạch khi được hỏi về danh hiệu “người hát tình ca thế hệ mới”.

Đáng chú ý, Ôn Vĩnh Quang cũng tiết lộ kế hoạch âm nhạc trong năm 2025, trong đó có các dự án Việt hóa những bản nhạc quốc tế chưa từng phổ lời. Đây là nỗ lực làm mới mình và cũng là cách nam ca sĩ mong muốn đem đến một làn gió khác biệt cho khán giả yêu nhạc trữ tình.