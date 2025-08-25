Người hot hơn cả dàn sao trong buổi tổng hợp luyện lần 2

Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 chuẩn bị cho Đại lễ 2/9 đã diễn ra, thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô đổ ra đường theo dõi. Không khí náo nhiệt, rực rỡ sắc màu cùng màn diễu hành quy mô lớn đã khiến khán giả mãn nhãn, háo hức đón chờ ngày lễ chính thức.

Sự xuất hiện của NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Nam nghệ sĩ gạo cội liên tục được các chiến sĩ trẻ tiến đến chào hỏi, xin chụp ảnh kỷ niệm. Khoảnh khắc Xuân Bắc rạng rỡ giữa vòng vây của dàn quân nhân nhanh chóng được chia sẻ, khiến nhiều người thích thú bình luận: "Người hot hơn cả dàn sao chính là đây!".

Khoảnh khắc NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn chụp ảnh cùng những chiến sĩ trẻ

Nhiều người ví von NSND Xuân Bắc hot hơn cả dàn sao tham gia diễu hành

Những ngày qua, người dân cả nước đồng lòng hướng về Hà Nội để theo dõi những hoạt động liên qua đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Trong các khối tham gia diễu binh, diễu hành thì Khối văn hoá - thể theo có sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt. Trong các buổi tập luyện, Cục trưởng Cục Nghệ thuật - NSND Xuân Bắc đã đến để động viên, hỏi thăm các nghệ sĩ tham gia.

NSND Xuân Bắc đến động viên các nghệ sĩ trong những buổi tập luyện cho diễu binh, diễu hành Đại lễ 2/9

NSND Xuân Bắc hoan nghênh tinh thần của các nghệ sĩ tham gia đóng góp một phần nhỏ bé sức lực vào dịp đặc biệt ý nghĩa của đất nước

Ngày 22/8, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo về chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tại đây, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn tiết lộ thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ là hàng loạt nghệ sĩ đình đám của Vbiz đã chủ động nhắn tin, đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành.

Trong đó, NSND Xuân Bắc nhắc đến tinh thần xung phong, quyết tâm được tham gia diễu hành của rapper Đen Vâu. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay: "Chúng tôi nhận được rất nhiều đề xuất. Anh chị em nghệ sĩ mong muốn đóng góp phần sức nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước. Nghệ sĩ miền Nam và miền Trung chủ động đặt vé máy bay bay ra Hà Nội để tham gia diễu binh, diễu hành. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn xin được tham gia. Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm".

Không chỉ Đen Vâu mà Hoàng Thuỳ Linh cùng dàn nghệ sĩ như Tăng Duy Tân, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, Hồng Diễm, MC Khánh Vy… cũng xung phong được tham gia diễu hành. NSND Xuân Bắc cho biết các nghệ sĩ tập luyện rất hăng say vì hoạt động chung của đất nước.

Sự xuất hiện của NSND Xuân Bắc như sự quan tâm, tiếp thêm động lực cho những nghệ sĩ góp mặt trong đội hình Khối văn hoá - thể thao

NSND Xuân Bắc chia sẻ: "Tất cả các nghệ sĩ, những người hoạt động nghệ thuật tham gia đều một lòng muốn đóng góp sức nhỏ bé của mình cho lễ diễu binh, diễu hành. Trong quá trình tập luyện có những khó khăn nhất định, nhưng những người tham gia đều tinh thần hừng hực khí thế. Mọi người đều tập luyện trên tinh thần vượt nắng thắng mưa, ngã khụyu mới chịu thua, tinh thần hừng hực khí thế, muốn đóng góp sức mình cho ngày lễ lớn của dân tộc".

Theo kế hoạch, vào 20h ngày 27/8 sẽ tiếp tục diễn ra sơ duyệt cấp Nhà nước và 20h ngày 31/8 sẽ diễn ra tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.