Người khổng lồ ăn toàn đồ sạch, loại bỏ hoàn toàn thịt từ năm 40 tuổi, sức khỏe khiến dân tình phải trầm trồ

Bill Pearl là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử thể hình, một biểu tượng của sự bền bỉ, kỷ luật và tư duy tiến bộ. Sinh ngày 31/10/1930 tại Prineville, Oregon, Hoa Kỳ, hành trình đến với phòng gym và thành công rực rỡ của ông là câu chuyện truyền cảm hứng cho hàng triệu người yêu thể thao trên toàn thế giới.

Từ một cậu bé lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn đến việc trở thành nhà vô địch thể hình nổi tiếng, Bill Pearl đã ghi dấu ấn qua các danh hiệu, chế độ ăn uống lành mạnh và sức khỏe đáng kinh ngạc ở tuổi ngoài 90.

Bill Pearl là huyền thoại của làng thể hình

Hành trình đến với phòng gym của Bill Pearl bắt đầu từ thời thơ ấu. Lớn lên trong thời kỳ Đại suy thoái tại Yakima, Washington, ông sớm tiếp xúc với lao động chân tay khi phụ giúp cha trong nhà hàng gia đình. Từ nhỏ, Pearl đã bị cuốn hút bởi hình ảnh những vận động viên cơ bắp trên các tạp chí như "Strength and Health". Năm 10 tuổi, ông bắt đầu mơ ước sở hữu cơ thể vạm vỡ và làm việc vặt để mua bộ tạ đầu tiên. Sau khi gia nhập Hải quân Hoa Kỳ và được đóng quân tại San Diego, ông tìm đến phòng gym của Leo Stern – một nhà vô địch thể hình – nơi ông được huấn luyện bài bản và bắt đầu con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Sự nghiệp thi đấu của Bill Pearl đầy ấn tượng với hàng loạt danh hiệu. Năm 1953, ở tuổi 23, ông giành chiến thắng tại Mr. California và Mr. America, trước khi đoạt danh hiệu Mr. Universe của NABBA tại London cùng năm. Đây là bước ngoặt đưa tên tuổi ông ra toàn cầu. Pearl tiếp tục giành Mr. Universe vào các năm 1956, 1961, 1967 và 1971 – tổng cộng 5 lần, một thành tích hiếm có trong lịch sử thể hình.

Cơ thể của Pearl thời đỉnh cao

Ông là đàn anh của huyền thoại Arnold Schwarzenegger

Chế độ ăn "khủng" nhưng sạch

Đặc biệt, tại giải đấu năm 1971, ở tuổi 41, ông vượt qua những đối thủ mạnh như Frank Zane, Reg Park và Sergio Oliva, khẳng định vị thế của mình. Pearl được vinh danh là "Người đàn ông có cơ bắp đẹp nhất thế kỷ" vào năm 1974 và nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời Arnold Schwarzenegger Classic năm 2004. Ông không tham gia Mr. Olympia, nhưng vẫn là hình mẫu lý tưởng của thế hệ vàng trong thể hình.

Một điểm nổi bật trong sự nghiệp của Bill Pearl là chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học. Trước năm 1969, ông ăn theo chế độ giàu đạm với thịt đỏ, cá và trứng, như nhiều vận động viên thể hình khác. Thời đỉnh cao, trọng lượng của ông thường rơi vào khoảng 110kg. Vì thế, lượng calo mỗi ngày ông đưa vào cơ thể có thể lên đến con số 6.000, tức hơn gấp đôi một nam giới bình thường.

Tuy nhiên, ở tuổi 39, sau khi nhận thấy vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, ông chuyển sang chế độ ăn chay lacto-ovo (có sữa và trứng, không thịt). Quyết định này giúp ông cải thiện sức khỏe và vẫn đạt đỉnh cao tại Mr. Universe 1971. Pearl ưu tiên thực phẩm sạch như trứng, phô mai ít béo, đậu, các loại hạt và trái cây tươi.

Ông tin rằng chế độ ăn chay giúp giảm đau khớp, tăng năng lượng và hỗ trợ tập luyện hiệu quả hơn. Dù không có tài liệu nào xác nhận toàn bộ thực phẩm của ông là hữu cơ, nhưng ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh và có kiểm soát.

Tập gym đến năm 90 tuổi

Sức khỏe của Bill Pearl ở tuổi ngoài 90 là minh chứng cho lối sống kỷ luật. Ông qua đời ngày 14 tháng 9 năm 2022 ở tuổi 91 sau khi chiến đấu với bệnh Parkinson, được chẩn đoán năm 2016.

Trước đó, Pearl vẫn duy trì tập luyện đều đặn tại phòng gym ở nhà, ngay cả khi bước sang tuổi 90. Ông giữ được cơ bắp ấn tượng, tinh thần lạc quan và tư duy sắc bén suốt nhiều năm. "Ông ấy không bao giờ ngừng tập gym, cho dù bước qua tuổi 90. Ông ấy giữ được cơ thể cường trấng cho đến khi qua đời", tờ Builder trầm trồ về sự đam mê tập luyện của Pearl.

Là tác giả của "Keys to the Inner Universe" – cuốn sách nổi tiếng về thể hình với hơn 1.500 bài tập – Pearl đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ bằng triết lý sống tích cực và sự tận tụy với sức khỏe.

Ông vẫn giữ được cơ thể cường tráng cho đến khi qua đời

Bill Pearl không chỉ là một vận động viên thể hình xuất sắc mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và đổi mới. Từ hành trình gym đầy nỗ lực, những danh hiệu lẫy lừng, chế độ ăn sạch đáng chú ý đến sức khỏe phi thường ở tuổi xế chiều, ông để lại di sản bất tử trong làng thể thao thế giới.