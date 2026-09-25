'Người khổng lồ' bắt tay Vinmec xây dựng bệnh viện 500 giường tại Cần Giờ là ai?

Hơn một thế kỷ tạo dựng vị thế Top 1 trong y học thế giới

Để hình dung tầm vóc của Cleveland Clinic, có lẽ cần bắt đầu từ lịch sử hơn 100 năm của hệ thống y tế này.

Được thành lập năm 1921 bởi bốn bác sĩ với tầm nhìn cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh dựa trên các nguyên tắc hợp tác, tận tâm và đổi mới, Cleveland Clinic ngày nay đã trở thành một hệ thống y tế hàn lâm phi lợi nhuận, đa chuyên khoa, kết hợp chặt chẽ giữa chăm sóc lâm sàng, điều trị, nghiên cứu và đào tạo.

Từ một cơ sở y tế ra đời tại Cleveland, hệ thống hiện có 83.000 nhân viên trên toàn cầu, gồm hơn 6.600 bác sĩ và nhà nghiên cứu, 21.900 điều dưỡng và nhân sự thực hành chuyên môn cao. Hoạt động chuyên môn của hệ thống trải rộng trên 140 chuyên khoa và phân chuyên khoa.

Khuôn viên chính của Cleveland Clinic tại Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ. (Ảnh: Cleveland Clinic)

Đằng sau lực lượng nhân sự ấy là một mạng lưới y tế quy mô lớn với tổng cộng 6.725 giường. Cơ sở chính của Cleveland Clinic rộng 173 mẫu Anh, nằm gần trung tâm thành phố Cleveland, cùng 23 bệnh viện và 300 cơ sở ngoại trú. Mạng lưới hiện diện tại Đông Bắc Ohio, Florida, Las Vegas, Toronto, Abu Dhabi và London.

Quy mô ấy được phản ánh trực tiếp qua lượng người bệnh mà Cleveland Clinic phục vụ. Năm 2025, toàn hệ thống ghi nhận 15,9 triệu lượt khám ngoại trú, 343.000 lượt nhập viện và theo dõi, cùng 336.000 ca phẫu thuật và thủ thuật.

Những con số lớn tạo nên một phần vị thế của Cleveland Clinic. Phần còn lại đến từ những dấu ấn chuyên môn được tích lũy qua nhiều thập kỷ.

Trong lịch sử phát triển, hệ thống này đã tiên phong nhiều đột phá y khoa, trong đó có phẫu thuật bắc cầu động mạch vành và ca ghép mặt đầu tiên tại Mỹ. Hàng năm, Cleveland Clinic thực hiện hơn 5.600 ca phẫu thuật tim, với tỷ lệ tử vong bằng 0 trong hơn 4.500 ca phẫu thuật van hai lá.

Đặc biệt, tim mạch là lĩnh vực đã đưa Cleveland Clinic trở thành một trong những tên tuổi nổi bật nhất của y học Mỹ. U.S. News & World Report xếp Cleveland Clinic số 1 tại Mỹ về tim mạch trong 30 năm liên tiếp, từ 1995 đến 2024. Trên bình diện toàn cầu, Newsweek xếp hệ thống này ở vị trí thứ 2 trong danh sách “Bệnh viện Tốt nhất Thế giới” suốt 7 năm liên tiếp, từ 2019 đến 2025.

Chính nền tảng ấy tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho việc Cleveland Clinic tham gia phát triển Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Khác với sự hiện diện của một thương hiệu y tế quốc tế ở giai đoạn cuối của dự án, Cleveland Clinic tham gia ngay từ những khâu đầu tiên, chia sẻ mô hình chăm sóc và hỗ trợ Vinmec trong phát triển chuyên môn lâm sàng, quy hoạch vận hành, đào tạo và phát triển nhân lực.

Đưa chuẩn mực Cleveland Clinic vào Vinmec Cần Giờ từ “vạch xuất phát”

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ do Vinmec và Cleveland Clinic đồng kiến tạo dự kiến có quy mô 500 giường, công suất phục vụ khoảng 500.000 lượt khám mỗi năm và có thể đi vào hoạt động từ tháng 12/2027.

Điểm đáng chú ý trong mô hình hợp tác nằm ở thời điểm Cleveland Clinic tham gia. Thay vì một bệnh viện đã hình thành rồi mới tiếp nhận kinh nghiệm vận hành từ đối tác quốc tế, Vinmec Cần Giờ được tiếp cận nguồn tri thức, tiêu chuẩn và kinh nghiệm mà Cleveland Clinic đã tích lũy trong hơn một thế kỷ ngay từ giai đoạn nền móng.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ, dự kiến được phát triển trên diện tích 7,4 ha, quy mô 500 giường bệnh và đi vào hoạt động từ tháng 12/2027. (Ảnh: Vinmec)

Hai bên đã cùng nghiên cứu, chọn lọc và thống nhất điều chỉnh mô hình từ quy hoạch không gian khám chữa bệnh, tổ chức luồng di chuyển đến xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn, đào tạo nhân lực và quản trị vận hành.

Kinh nghiệm hình thành từ 23 bệnh viện và hơn 300 cơ sở của Cleveland Clinic trên toàn cầu vì thế được đưa vào quá trình nghiên cứu từ sớm, sau đó điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển của Vinmec Cần Giờ.

Ở phương diện chuyên môn, bệnh viện dự kiến ưu tiên phát triển hệ thống chuyên khoa gồm Sản - Nhi; Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao - Phục hồi chức năng; Hồi sức cấp cứu; Lão khoa; Y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Trong hệ thống đó, Tim mạch và Ung bướu được xác định là hai chuyên khoa mũi nhọn, định hướng phát triển thành các Trung tâm Xuất sắc. Mô hình vận hành chú trọng phối hợp đa chuyên khoa, đồng thời tiếp cận kinh nghiệm xử lý các ca bệnh phức tạp từ Cleveland Clinic.

Dấu ấn của Cleveland Clinic cũng được đưa vào những cấu phần trực tiếp quyết định chất lượng bệnh viện. Hai bên thống nhất chuẩn hóa chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh theo các tiêu chuẩn của Cleveland Clinic, từ quy trình lâm sàng, sử dụng thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn đến trải nghiệm người bệnh. Vinmec Cần Giờ đồng thời đặt mục tiêu đạt chứng nhận JCI về chất lượng và an toàn y tế.

Sự hợp tác dự kiến tiếp tục sau khi bệnh viện chính thức vận hành. Vinmec Cần Giờ sẽ nhận được sự đồng hành của mạng lưới chuyên gia Cleveland Clinic thông qua các chương trình đào tạo, cập nhật thực hành y khoa và tham vấn đối với những trường hợp bệnh lý phức tạp.

“Hai bên cùng hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời hỗ trợ mục tiêu của Vinmec trong việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới tại Việt Nam” , TS.BS Tommaso Falcone, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách thị trường quốc tế và các thị trường mới của Cleveland Clinic, chia sẻ.

Nhìn từ tầm vóc hơn một thế kỷ của Cleveland Clinic, giá trị của cuộc hợp tác vì thế nằm sâu hơn một cái tên quốc tế xuất hiện bên cạnh Vinmec. Đó là việc những kinh nghiệm được hình thành qua hàng triệu lượt người bệnh, hàng trăm nghìn ca phẫu thuật và một hệ thống y tế quy mô toàn cầu được nghiên cứu để đưa vào Vinmec Cần Giờ ngay trong quá trình thiết kế mô hình.

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện được kỳ vọng góp phần kiến tạo chuẩn sống cao cấp hàng đầu thế giới, khẳng định tầm vóc toàn cầu của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise. Đồng thời, Vinmec Cần Giờ cũng được kỳ vọng trở thành một đòn bẩy đưa TP.HCM lên vị thế mới trên bản đồ du lịch y tế của khu vực, gia tăng sức hút an cư và giá trị bất động sản tại Vinhomes Green Paradise.