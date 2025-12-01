Người làm nội dung chắc chắn cần: Biến video Youtube thành ảnh Infographic bằng AI với những thao tác cực kỳ đơn giản

Infographic là một trong những công cụ mạnh mẽ trong ngành sáng tạo nội dung, kết hợp được nội dung chữ (thông tin hay Information), hình ảnh (Graphic) và sắp xếp một cách logic để người đọc có thể nắm được ý chính của những vấn đề phức tạp trong thời gian ngắn nhất.

Ví dụ của những hình ảnh dạng

Tuy vậy, trước đây việc làm các hình ảnh I nfographic khá phức tạp, thường bao gồm các bước:

1. Thu thập nội dung liên quan đến chủ đề mà bạn muốn chia sẻ với người đọc 2. Sắp xếp các nội dung này theo logic, rút gọn nhất có thể để có thể đặt trong 1 - 2 hình ảnh 3. Thiết kế hình ảnh liên quan tới nội dung (thường được làm bởi 1 người khác có chuyên môn về thiết kế đồ họa) 4. Cắt ghép nội dung để phù hợp với đồ họa, căn chỉnh sao cho dễ nhìn nhất có thể

Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của AI mà hiện nay việc phát triển nội dung Infographic đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Công nghệ của Vision Edu - thì thậm chí tất cả các bước kể trên đều có thể tự động hóa bằng AI được, và từ bước đi tìm ý tưởng cho tới thành phẩm cuối cùng chỉ hơn 1 phút - thay vì nhiều ngày như trước kia.



Thu thập và trích xuất thông tin

Việc thu thập thông tin hiện nay có thể thực hiện từ nhiều nguồn: các thông tin báo đài, hay đơn giản hơn hết là những nội dung chia sẻ kiến thực từ Youtube. Với Gemini, ta có thể paste thẳng đường link Youtube để AI trích xuất nội dung với câu lệnh: " Xem video này, sau đó hãy tóm tắt nội dung sau thành phiên bản ngắn gọn, súc tích và có hệ thống"

Video được tôi sử dụng là bài đánh giá cặp tai nghe Bose QC Ultra Gen 2 từ kênh The Headphone Show, với một ý lớn là công nghệ CustomTune được Bose tích hợp để tạo ra chất âm hay nhất tùy vào điều kiện độ ồn của môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, video này cũng có sự so sánh với tai nghe Sennheiser HDB 630 - cũng là một ý lớn cần có trong Infographic.

Ngay sau khi Gemini đã "xem" xong nội dung video, ta có thể tiến ngay tới bước 2 là...

Tối ưu hóa nội dung phù hợp với Infographic

Video youtube (thường dài khoảng trên dưới 10 phút) sẽ có lượng nội dung rất lớn, nên để phù hợp với việc thiết kế Infographic ta sẽ phải rút gọn nó xuống xúc tích nhất có thể. Ta có thể chia nó thành Bullet Points - Gạch đầu dòng; Key Takeaways - Bài học cốt lõi; Big Ideas - Ý tưởng triển khai; Mô hình tư duy (Why - How - What hoặc Mindmap logic).

Câu lệnh được sử dụng là "Tóm tắt nội dung của video, chia nó thành Bullet Points – Gạch đầu dòng; Key Takeaways – Bài học cốt lõi; Big Ideas – Ý tưởng triển khai; Mô hình tư duy (Why – How – What hoặc Mindmap logic)."

Từ lượng nội dung này, ta sẽ tiếp tục biến nó thành dàn ý thiết kế (Visual Outline) trước khi thiết kế Infographic. Đây giống như một "biên bản cuộc họp" giữa những người làm nội dung và đội thiết kế đồ họa, để 2 bên hiểu ý nhau hơn, từ đó tránh những thông tin thừa, tránh việc thiết kế sai.



Câu lệnh càng chi tiết, thì sẽ càng ít phải chỉnh sửa trong phần thiết kế. Câu lệnh được gợi ý bao gồm: "Trình bày theo dạng có tiêu đề (Header), k èm 1 câu mô tả phụ (subtitle) làm nổi bật giá trị của nội dung. Chia nội dung thành 3 - 5 nhóm, mỗi nhóm có 3 - 5 ý chính; Gợi ý thêm các icon phù hợp với từng nhóm nội dung; Gợi ý thêm bảng màu với các màu chính ( Primary) và 1 bảng màu phụ (Secondary); Mô tả cách sắp xếp để người dùng dễ đọc nhất".



Thiết kế ra thành phẩm cuối cùng

Khi những bước chuẩn bị nội dung đã quá rõ ràng rồi, thì đến bước này công việc lại trở nên quá dễ dàng! Bạn mở công cụ tạo ảnh Nano Banana Pro cũng thuộc hệ thống Gemini AI, sau đó sử dụng dòng lệnh "Thiết kế Infographic theo hướng dẫn sau" , sau đó paste toàn bộ dàn ý thiết kế phía trên rồi cho thực hiện.



Kết quả là một Infographic tóm gọn lại tất cả ý của video Youtube phía trên. Nếu như muốn giảm kích thước icon, thêm những nội dung gì vào ảnh thì có thể yêu cầu trong những câu lệnh tiếp theo. Ví dụ như trong ảnh trên, tôi cảm thấy nội dung đã bị cắt đi quá ngắn, không thể hiện được đầy đủ ý thì sẽ thêm câu lệnh " Nội dung bị cắt gọn quá ngắn, mở rộng thêm 1 chút để tạo ra infographic nhiều thông tin hơn"

Thành phẩm cuối cùng có thể sử dụng cho bài viết, cho những video khác hoặc dùng cho slide thuyết trình trên công ty của bạn. Tất cả đều được thực hiện một cách tự động, bởi một người với chỉ 2 công cụ miễn phí - không còn rườm rà và cần tới 2 người như trước nữa.

Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Hoàng