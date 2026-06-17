Người mua vàng thấp thỏm chờ một thông tin quan trọng vào ngày mai

Giá vàng đã phục hồi đáng kể sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần vào tuần trước, nhưng đà tăng đang có dấu hiệu chững lại khi giới đầu tư đồng loạt dồn sự chú ý tới phán quyết trong cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào rạng sáng mai.

Không chỉ quyết định lãi suất, những tín hiệu về triển vọng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới và màn ra mắt của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh được cho là sẽ định hình xu hướng tiếp theo của kim loại quý.

Theo Kitco News, giá vàng đã phục hồi mạnh từ đáy, song thị trường đang có dấu hiệu chững lại khi cả bên mua lẫn bên bán đều chưa sẵn sàng đặt cược lớn trước quyết định lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) vào ngày thứ Tư.

Khối lượng giao dịch hiện ở mức khiêm tốn, trong khi thị trường quyền chọn cho thấy nhà đầu tư chủ yếu thực hiện các chiến lược phòng ngừa rủi ro thay vì đặt cược theo xu hướng. Việc giá vàng liên tục thất bại trước ngưỡng 4.400 USD/ounce - mức cản đã chặn nhiều đợt tăng trong tháng này - phản ánh tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường.

Cuộc họp của Fed lần này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bởi quyết định lãi suất mà còn đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Được phê chuẩn đầu năm nay sau khi nhiệm kỳ của Jerome Powell kết thúc, ông Warsh tiếp quản vị trí lãnh đạo trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn phải đối mặt với lạm phát ở mức cao cùng nhiều biến động địa chính trị.

Trong quá khứ, ông Warsh thường được xem là có quan điểm "diều hâu" hơn người tiền nhiệm, do đó giới giao dịch vàng được dự báo sẽ theo dõi sát từng phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp. Cùng với quyết định lãi suất, Fed cũng sẽ công bố biểu đồ dự báo lãi suất (dot plot) - tài liệu thể hiện kỳ vọng của từng thành viên về lộ trình lãi suất trong những năm tới. Đây có thể là yếu tố tác động mạnh nhất đến thị trường trong tuần này.

Nếu Fed phát tín hiệu số lần cắt giảm lãi suất ít hơn kỳ vọng hiện tại của thị trường, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực. Ngược lại, một lập trường ôn hòa hơn, thừa nhận áp lực lạm phát đang suy yếu, có thể trở thành chất xúc tác giúp kim loại quý bứt phá.

Bên cạnh đó, thị trường còn chịu tác động từ thỏa thuận hòa bình mới được công bố - điều mà Tổng thống Donald Trump tin rằng có thể chấm dứt cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2. Dù giới đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng vì thỏa thuận chưa chính thức được đảm bảo, triển vọng về một lệnh ngừng bắn đáng tin cậy đã bắt đầu làm thay đổi tâm lý thị trường.

Đối với vàng, cuộc xung đột vừa qua tạo ra tác động hai chiều. Một mặt, bất ổn địa chính trị thường thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Mặt khác, những gián đoạn trong lĩnh vực năng lượng lại làm gia tăng lo ngại lạm phát, từ đó đẩy lợi suất thực tăng cao và hỗ trợ đồng USD, gây bất lợi cho vàng. Nếu hòa bình được duy trì bền vững, cả hai yếu tố này có thể cùng được tháo gỡ, mở đường cho chu kỳ cắt giảm lãi suất mà phe mua vàng đang chờ đợi.

Trong khi đó, thị trường dầu mỏ đã phản ứng trước cả khi Fed hành động. Giá dầu WTI giảm thêm 5,59% trong phiên thứ Ba, kéo hợp đồng giao tháng gần nhất xuống còn 75 USD/thùng, chỉ cao hơn khoảng 5 USD so với mức trước khi xảy ra vụ không kích nhằm vào giới lãnh đạo Iran và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến giá năng lượng tăng vọt.

Đà giảm nhanh của dầu cho thấy giới giao dịch năng lượng đang sớm định giá kịch bản hạ nhiệt căng thẳng, khi rủi ro gián đoạn nguồn cung suy giảm trong lúc OPEC+ vẫn duy trì kế hoạch sản lượng hiện tại. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thị trường có thể đang phản ứng quá sớm và mối lo này cũng xuất hiện ở nhiều loại tài sản khác.

Sự khác biệt giữa diễn biến của dầu và vàng hiện khá đáng chú ý. Dù dầu thô đã quay trở lại gần mức giao dịch ngày 5/3, phần bù rủi ro lạm phát từng làm gia tăng lo ngại về khả năng Fed nâng lãi suất gần như đã biến mất. Tuy nhiên, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 15% so với mức ghi nhận cùng thời điểm đó.

Về lý thuyết, áp lực lạm phát suy giảm sẽ làm giảm nhu cầu duy trì lãi suất ở mức cao, qua đó hỗ trợ giá vàng. Việc kim loại quý chưa thể phục hồi tương xứng cho thấy thị trường vẫn còn những nghi ngại về định hướng chính sách của Fed, sức mạnh của đồng USD hoặc khả năng giá vàng đã tăng quá mạnh trong giai đoạn cuối tháng 2 và hiện cần thêm thời gian để hấp thụ lượng cung chốt lời.

Liệu khoảng cách hiện nay giữa dầu và vàng là cơ hội cho những nhà đầu tư kiên nhẫn hay là tín hiệu cảnh báo về các yếu tố vĩ mô sâu xa hơn vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Và cuộc họp Fed ngày thứ Tư có thể sẽ mang đến câu trả lời rõ ràng nhất cho thị trường.