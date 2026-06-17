Nắm trong tay loạt nhà máy điện khí LNG từ Bắc vào Nam, “đại gia” ngành điện có thể ghi nhận khoản thu đột biến 1.600 tỷ đồng

Trong bối cảnh nhu cầu điện tại Việt Nam tiếp tục tăng cùng quá trình mở rộng sản xuất, các nhà máy điện quy mô lớn giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cho nền kinh tế. Ở nhóm doanh nghiệp phát điện niêm yết, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power (mã: POW) là một trong những cái tên đáng chú ý khi đang vận hành danh mục nhà máy trải rộng ở cả điện khí, điện than và thủy điện. Hiện PV Power quản lý và vận hành 9 nhà máy điện với tổng công suất hơn 5.800 MW.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Agriseco (Agriseco Research) đánh giá PV Power đang có nhiều yếu tố hỗ trợ, đồng thời sở hữu nền tảng tăng trưởng dài hạn thông qua loạt dự án điện khí LNG quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam.

Cụ thể, kết quả kinh doanh tháng 5/2026 của PV Power ghi nhận tín hiệu tích cực. Tổng sản lượng điện đạt 2.383 tỷ kWh, tăng 37% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng đến từ việc Nhơn Trạch 3&4 đi vào hoạt động, cùng với sản lượng huy động tại Vũng Áng 1 và Nhơn Trạch 2 lần lượt tăng 18% và 31% so với cùng kỳ.

Các nhà máy của PV Power cũng vận hành bám sát và vượt sản lượng hợp đồng. Với Vũng Áng 1, giá thị trường điện cạnh tranh cao hơn chi phí biến đổi, trong khi Nhơn Trạch 2 chủ động phát vượt sản lượng hợp đồng vào các khung giờ có giá điện cao.

Theo Agriseco, sản lượng phát vượt hợp đồng không chỉ giúp thúc đẩy doanh thu mà còn cải thiện lợi nhuận của doanh nghiệp.

Nhơn Trạch 3&4 vận hành ổn định, rủi ro LNG được kiểm soát

Một điểm nhấn đáng chú ý trong câu chuyện của PV Power là cặp nhà máy Nhơn Trạch 3&4. Đây là dự án điện khí LNG quan trọng, được kỳ vọng đóng góp vào tăng trưởng của doanh nghiệp từ năm 2026.

Agriseco cho biết, dù World Bank dự báo giá LNG năm nay có thể đạt 16 USD/MMBtu, tăng 33% so với năm 2025 do gián đoạn nguồn cung toàn cầu, tác động tới Nhơn Trạch 3&4 được đánh giá là hạn chế. Nguyên nhân là dự án có cơ chế chuyển ngang chi phí khí vào giá điện.

Bên cạnh đó, hợp đồng mua LNG dài hạn với Shell trong giai đoạn 2027-2031, với khối lượng 20,7 triệu MMBtu/năm, được kỳ vọng đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định, hỗ trợ vận hành liên tục cho nhà máy.

Một yếu tố tích cực khác là tổng mức đầu tư dự án dự kiến thấp hơn kế hoạch khoảng 700 tỷ đồng, qua đó giúp giảm áp lực khấu hao. Ngoài ra, đề xuất của Bộ Công Thương về việc nâng tỷ lệ sản lượng hợp đồng từ 65% lên 75%, nếu được thông qua, sẽ góp phần cải thiện khả năng thu hồi chi phí và ổn định dòng tiền cho Nhơn Trạch 3&4.

Điện khí LNG là động lực tăng trưởng dài hạn

Không chỉ dừng ở Nhơn Trạch 3&4, PV Power đang mở rộng danh mục các dự án điện khí LNG quy mô lớn. Theo Agriseco, sau khi Nhơn Trạch 3&4 với tổng công suất 1.624 MW bước vào giai đoạn vận hành thương mại từ năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục phát triển các dự án mới.

Trong đó, LNG Quỳnh Lập có công suất 1.500 MW đã khởi công; LNG Vũng Áng III công suất 1.500 MW vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư; còn LNG Quảng Ninh công suất 1.500 MW đang trong quá trình chuẩn bị triển khai.

Tổng công suất các dự án LNG của PV Power đạt hơn 6.100 MW, xấp xỉ quy mô công suất hiện hữu của doanh nghiệp. Việc triển khai các dự án theo hình thức gối đầu được kỳ vọng giúp PV Power duy trì chu kỳ tăng trưởng kéo dài trong nhiều năm, đồng thời tạo nguồn thu ổn định để tái đầu tư cho các dự án mới.

Nhóm phân tích CTCK này đánh giá, điện khí đang trở thành động lực tăng trưởng dài hạn của POW, trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng và hệ thống điện cần thêm nguồn cung ổn định.

Khoản đền bù tỷ giá 1.600 tỷ đồng sắp ghi nhận vào kết quả quý 2-3

Về triển vọng các quý tới, Agriseco Research cho rằng kết quả kinh doanh của PV Power sẽ tiếp tục tích cực, dù cuối năm một số nhà máy bước vào giai đoạn sửa chữa định kỳ.

Động lực đầu tiên đến từ nhu cầu tiêu thụ điện được dự báo tăng cao khi thời tiết chuyển sang pha El Nino. Điều này có thể hỗ trợ sản lượng huy động tại các nhà máy điện của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Agriseco cũng kỳ vọng khoản đền bù tỷ giá khoảng 1.600 tỷ đồng của Nhà máy điện Vũng Áng 1 sẽ được ghi nhận trong quý II và quý III/2026. Nếu được hạch toán, khoản mục này có thể tạo thêm động lực đáng kể cho kết quả kinh doanh của PV Power trong ngắn hạn.

Với nền tảng hiện hữu gồm 9 nhà máy điện, cùng loạt dự án điện khí LNG đang và sắp triển khai, PV Power được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó Nhơn Trạch 3&4 đóng vai trò là điểm khởi đầu cho giai đoạn mở rộng công suất quy mô lớn của doanh nghiệp.