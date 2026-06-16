Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp có thêm khoản tiền lớn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 16/6, Công ty Cổ phần Phúc Thịnh (Taxi Quê Lụa) và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) vừa công bố mở rộng hợp tác. Theo thỏa thuận mới, Taxi Quê Lụa sẽ đầu tư bổ sung 2.000 ô tô điện VinFast, nâng tổng số xe điện của doanh nghiệp lên hơn 3.000 chiếc.

Trước đó vào năm 2024, hãng taxi đã đưa vào vận hành 1.000 xe điện VinFast thông qua nền tảng Green SM. Mục tiêu của Taxi Quê Lụa là nâng tỷ lệ xe điện lên 100%.

Lô xe đầu tư mới gồm các mẫu VF 5, VF 6, Limo Green và một số dòng xe phù hợp với hoạt động vận tải hành khách. Theo doanh nghiệp, số xe bổ sung sẽ phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước.

Theo nội dung hợp tác, GSM sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp công nghệ và hỗ trợ vận hành đội xe điện của Taxi Quê Lụa. Hai bên cũng phối hợp trong việc phát triển mạng lưới tài xế phục vụ hoạt động kinh doanh.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh từ ngày 1/7, Hà Nội công bố chính thức thí điểm vùng phát thải thấp tại 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ.

Giai đoạn đầu kéo dài đến hết năm 2026, thành phố khuyến khích hạn chế xe máy, xe gắn máy chạy xăng đời cũ, xe ôm công nghệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng phương tiện công cộng, phương tiện điện. Một số loại ô tô và xe tải chỉ được lưu thông ngoài giờ cao điểm hoặc theo khung giờ quy định.

Từ năm 2027, Hà Nội sẽ mở rộng vùng phát thải thấp ra khu vực trung tâm rộng hơn và bắt đầu áp dụng các biện pháp siết chặt hơn như cấm xe ôm công nghệ chạy xăng, cấm ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 và cấm xe tải trên 3,5 tấn. Giai đoạn 2028-2029, phạm vi sẽ mở rộng ra toàn bộ vành đai 1, đồng thời bổ sung quy định hạn chế xe máy chạy xăng không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

Thị trường xe điện sẽ hưởng lợi trong bối cảnh Hà Nội quyết định thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xe điện như VinFast, lộ trình triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội được đánh giá là yếu tố hỗ trợ nhu cầu chuyển đổi phương tiện trong những năm tới.

Khi các quy định về khí thải ngày càng chặt chẽ, đặc biệt với xe máy, ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch đời cũ và các phương tiện kinh doanh vận tải, nhu cầu thay thế bằng phương tiện điện có thể gia tăng.

Điều này không chỉ mở ra cơ hội cho thị trường xe điện cá nhân mà còn thúc đẩy quá trình điện hóa đội xe taxi, xe công nghệ, xe giao hàng và vận tải đô thị. Với lợi thế đang dẫn đầu thị trường xe điện trong nước, VinFast được xem là một trong những doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi đáng kể nếu lộ trình hạn chế phương tiện phát thải được triển khai đúng kế hoạch.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, VinFast đã bàn giao 58.577 ô tô điện trong quý 1/2026, tăng 61% so với cùng kỳ, trong đó thị trường quốc tế đóng góp khoảng 8% sản lượng.

Tại Việt Nam, hãng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường ô tô từ tháng 9/2024 với lượng xe bàn giao tăng 53%. Ở mảng xe hai bánh điện, VinFast giao 143.136 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 219% so với cùng kỳ.

Nhờ đó, doanh thu quý đầu năm của hãng đạt 23.111 tỷ đồng (920,7 triệu USD), tăng 41,7%, đồng thời mạng lưới bán lẻ và hậu mãi được mở rộng lên 447 showroom trên toàn cầu.



