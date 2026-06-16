Trước quyết định không mở rộng quỹ đất tại Việt Nam, Vingroup đã có 6.300ha đất xây đại đô thị tại Congo

Theo thông tin mới nhất, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes vừa chia sẻ một thông tin bất ngờ về việc dừng mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam.

“Vinhomes không có ý định và nhu cầu độc chiếm thị trường ở cả hiện tại lẫn tương lai. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Phạm Nhật Vượng, chúng tôi đã quyết định ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam”, ông Hoa cho biết.

Lãnh đạo Vinhomes khẳng định, quyết định này không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường bất động sản. Ngược lại, công ty vẫn duy trì hoạt động bình thường. Việc ngưng phát triển quỹ đất chỉ đơn giản là Vinhomes “biết đủ”, dừng mở rộng số lượng để tập trung phát triển chất lượng, tạo ra hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn nữa trên mỗi mét vuông dự án.

Ông Phạm Thiếu Hoa cũng nhấn mạnh quỹ đất hiện hữu đủ để Vinhomes tự tin duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam. Việc chủ động dừng mở rộng quỹ đất cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho các doanh nghiệp khác tham gia thị trường, qua đó thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng.

Đối với chiến lược phát triển trong tương lai, ông Phạm Thiếu Hoa cho biết dù không tiếp tục mở rộng quỹ đất tại Việt Nam, Vinhomes vẫn sẽ thúc đẩy hoạt động ở thị trường quốc tế. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc vươn ra nước ngoài không chỉ nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên thực tế, hệ sinh thái Vingroup đã có những động thái chuẩn bị kỹ càng cho việc vươn ra ra hoạt động ở thị trường nước ngoài. Trước đó, ngày 25/10/2025, chính quyền Thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Tập đoàn Vingroup (Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo.

Theo MOU, chính quyền Kinshasa sẽ cấp miễn phí khoảng 6.300ha đất để Vingroup phát triển đại đô thị ven sông, đồng thời hợp tác trong việc chuyển đổi hơn 300.000 phương tiện xăng dầu sang xe điện, triển khai hệ thống xe buýt điện và trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Dự án đại đô thị có vị trí chiến lược trong quy hoạch mở rộng thủ đô, tọa lạc giữa bờ nam sông Congo và phía bắc sân bay quốc tế N'djii. Dự án phức hợp, quy mô lớn gồm nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng trọng yếu của các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai.

Mục tiêu của dự án là phát triển một trung tâm đô thị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sống, thay đổi diện mạo đô thị, và trở thành điểm đến du lịch cũng như biểu tượng phát triển mới của Kinshasa. Dự án sẽ được thành phố giao đất miễn phí cho Vingroup.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các dự án giao thông xanh, bao gồm việc phát triển hệ thống xe buýt điện, taxi điện và hạ tầng trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Tới tháng 12/2025, HĐQT Vingroup đã ban hành nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tại Nước Cộng hoà Dân chủ Congo, có tên là Công ty Vingroup DRC Holding S.A.R.L. Vốn đầu tư của Vingroup là 28 triệu USD và được thực hiện theo tiến độ đầu tư đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.