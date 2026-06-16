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Lãnh đạo 1 doanh nghiệp bất ngờ xin từ nhiệm 4 chức vụ cùng lúc

| | Thị trường chứng khoán

Lãnh đạo 1 doanh nghiệp bất ngờ xin từ nhiệm 4 chức vụ cùng lúc

Trong đơn, vị này cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và xuất phát từ lý do sức khỏe.

Theo công bố mới nhất từ CTCP Everpia (mã chứng khoán EVE), ngày 15/6/2026, ông Cho Yong Hwan đã có đơn gửi HĐQT và Ban Giám đốc xin từ nhiệm các chức vụ tại doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Cho Yong Hwan xin thôi đảm nhiệm 4 vị trí gồm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh TP.HCM – Đồng Nai.

Trong đơn, vị này cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và xuất phát từ lý do sức khỏe.

Lãnh đạo 1 doanh nghiệp bất ngờ xin từ nhiệm 4 chức vụ cùng lúc - Ảnh 1.

Được biết, ông Cho Yong Hwan SN 1965, quốc tịch Hàn Quốc, tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Hóa học và là một trong những lãnh đạo gắn bó với Everpia từ những ngày đầu thành lập.

Giới thiệu trên trang chủ công ty, ông Cho Yong Hwan đã gia nhập Everpia từ ngày đầu thành lập, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Ông được đánh giá đã góp phần rất lớn trong việc cho ra mắt thương hiệu chăn ga hàng đầu Việt Nam – Everon với kiến thức sâu rộng về hóa chất tổng hợp – Polymer,

Đồng thời, vị này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị phần, phát triển sản phẩm mới, mở rộng kênh phân phối và gia tăng năng lực cạnh tranh cho EVE. Dưới sự chỉ đạo của ông, Công ty vẫn luôn chiếm lĩnh vị trí số 1 tại cả hai ngành hàng Chăn-ga-gối-đệm và Bông tấm.

Việc từ nhiệm của ông Cho Yong Hwan diễn ra khá bất ngờ khi Everpia vừa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào gần cuối tháng 4 vừa qua và vấn đề nhân sự chưa được đề cập tới.

An Thái

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
eve

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