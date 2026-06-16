Vingroup bị nhóm công ty chứng khoán bán mạnh hơn trăm tỷ phiên 16/6
Tự doanh CTCK bán ròng 253 tỷ đồng trên HOSE.
Sau phiên tăng điểm nhẹ với thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện, thị trường tiếp tục có phiên giao dịch tương đối tích cực với điểm nhấn nổi bật ở nhóm cổ phiếu chứng khoán. Chỉ số tăng điểm đầu phiên hướng đến vùng giá 1.810 điểm, chịu áp lực rung lắc kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Đóng cửa, VN-Index tăng 8,63 điểm (+0,48%) lên mức 1.807,94 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài quay đầu bán ròng 378 tỷ đồng trong phiên hôm nay.
Tự doanh CTCK bán ròng 253 tỷ đồng trên HOSE.
Ở chiều bán ra, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị -127 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-57 tỷ), VNM (-27 tỷ), FRT (-21 tỷ), SSI (-18 tỷ) và HPG (-17 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VRE (-10 tỷ), MBB (-9 tỷ), VCI và BSR cùng ở mức -7 tỷ đồng.
Ngược lại, cổ phiếu TCB và SMC cùng dẫn đầu với giá trị 12 tỷ đồng. Theo sau là HAH (10 tỷ), NLG (9 tỷ), GAS và VCG cùng đạt 8 tỷ đồng, GVR và KDH cùng ghi nhận mức 7 tỷ đồng, VCB và VGC cùng được mua ròng 6 tỷ đồng.
Nhịp sống thị trường