Vingroup bị nhóm công ty chứng khoán bán mạnh hơn trăm tỷ phiên 16/6

Ở chiều bán ra, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị -127 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-57 tỷ), VNM (-27 tỷ), FRT (-21 tỷ), SSI (-18 tỷ) và HPG (-17 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VRE (-10 tỷ), MBB (-9 tỷ), VCI và BSR cùng ở mức -7 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu TCB và SMC cùng dẫn đầu với giá trị 12 tỷ đồng. Theo sau là HAH (10 tỷ), NLG (9 tỷ), GAS và VCG cùng đạt 8 tỷ đồng, GVR và KDH cùng ghi nhận mức 7 tỷ đồng, VCB và VGC cùng được mua ròng 6 tỷ đồng.