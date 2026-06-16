Cổ phiếu Vietnam Airlines 'cháy hàng'

Sau nhiều phiên giằng co quanh vùng 1.800 điểm, thị trường chứng khoán đã có phiên giao dịch khởi sắc khi VN-Index tăng 8,63 điểm (0,48%) lên 1.807,94 điểm. Đáng chú ý, dù VN-Index tăng điểm, thanh khoản vẫn chưa thực sự bùng nổ. Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt khoảng 18.250 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng.

Tâm điểm của thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu chứng khoán. Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào nhóm ngành được xem là “phong vũ biểu” của thị trường khi hàng loạt mã tăng kịch biên độ như CTS, FTS, BSI, APG và EVS. Nhiều cổ phiếu khác như TCX, MBS, BVS, AGR, VPX, TVC, VND… tăng 3-6%.

Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng trần.

Thanh khoản nhóm chứng khoán duy trì ở mức cao nhất thị trường. VIX dẫn đầu với hơn 42 triệu cổ phiếu được sang tay, trong khi SSI, VND, SHS và MBS đều ghi nhận khối lượng giao dịch hàng chục triệu đơn vị.

Diễn biến tích cực của nhóm này xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư đang đặt kỳ vọng vào các thay đổi chính sách trên thị trường vốn, cùng triển vọng Việt Nam được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ đánh giá sắp tới. Ngày 18/6 tới đây, MSCI sẽ công bố Báo cáo Đánh giá khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu (Global Market Accessibility Review), trước khi công bố báo cáo phân loại thị trường thường niên (Annual Market Classification Review).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về tiến độ xây dựng và các nội dung trọng tâm của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán .

UBCKNN cho biết, dự thảo luật tập trung sửa đổi, bổ sung các nhóm chính sách gồm: tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán; bổ sung nhóm chính sách mới như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán và tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu; chuyển đổi số, giao dịch điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chứng khoán, hoạt động của các tổ chức trung gian thị trường.

Một điểm nhấn khác là cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines , tiếp tục tăng trần phiên thứ hai liên tiếp. Thị giá HVN vọt lên vùng cao nhất trong hơn ba tháng 24.150 đồng/cổ phiếu.

Nhóm bất động sản cũng góp phần nâng đỡ thị trường khi VIC và VHM đồng loạt tăng giá, trở thành hai cổ phiếu đóng góp nhiều điểm số nhất cho VN-Index. Một số mã khác cũng giao dịch tích cực, như NLG tiến sát mức trần. DXS, CII, HHS, TCH, CEO, DXG, KDH… tăng 2-3%.

Nhóm ngân hàng phân hóa mạnh. VCB, BID, VPB và HDB giữ được sắc xanh, nhưng ACB, MSB, STB hay MBB điều chỉnh nhẹ.