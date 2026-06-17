Sở hữu công nghệ lõi, hai gã khổng lồ Hàn Quốc “lừng lững” bước vào thế giới nghìn tỷ USD

Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một cuộc tái định vị trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Nếu giai đoạn trước, những cái tên như Apple, Microsoft hay NVIDIA là tâm điểm, thì năm 2026 lại chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai “gã khổng lồ” Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix nhờ nắm giữ mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi giá trị AI: chip bán dẫn.

Theo companiesmarketcap, Samsung Electronics và SK Hynix đều ghi nhận vốn hóa thị trường vượt nghìn tỷ USD vào đầu tháng 6. Samsung Electronics hiện đứng thứ 12 trong danh sách các công ty giá trị nhất thế giới với vốn hóa gần1.500 tỷ USD, trong khi SK Hynix đứng thứ 14 với vốn hóa hơn 1.100 tỷ USD.

Đáng chú ý, toàn thế giới có 16 công ty vốn hóa nghìn tỷ USD, nhưng chỉ có 4 đại diện không đến từ Mỹ. Ngoài hai gã khổng lồ Hàn Quốc, còn có 2 công ty đến từ châu Á lọt vào danh sách này là “ông trùm” dầu khí Saudi Aramco (Ả Rập Xê Út) và nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới TSMC (Đài Loan – Trung Quốc).

AI biến chip nhớ thành “vàng mới”

Sự trỗi dậy của Samsung Electronics và SK Hynix là bước tiến đáng kinh ngạc, bởi chỉ hơn một năm trước, cả hai côngty này vẫn chịu ảnh hưởng từ chu kỳ suy giảm của nhu cầu điện thoại thông minh, máy tính cá nhân. Yếu tố quan trọng nhất đằng sau cú bứt phá này là sự bùng nổ của AI tạo sinh.

Các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, Gemini hay Claude đòi hỏi lượng bộ nhớ khổng lồ để huấn luyện và vận hành. Điều này khiến chip nhớ, đặc biệt là HBM (High Bandwidth Memory – bộ nhớ băng thông cao), trở thành linh kiện chiến lược của toàn bộ ngành AI. Đây chính là lợi thế của hai gã khổng lồ Hàn Quốc.

Trong khi NVIDIA được xem là “bộ não” của AI nhờ GPU, Samsung và SK Hynix lại cung cấp “hệ thần kinh” giúp các bộ xử lý này hoạt động hiệu quả. Mỗi cụm máy chủ AI hiện đại cần lượng HBM trị giá hàng triệu USD, và nhu cầu đang tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng cung ứng của thị trường.

Chip nhớ được đánh giá đang bước vào một “siêu chu kỳ” mới, khác hoàn toàn những chu kỳ tăng trưởng trước đây vốn phụ thuộc vào smartphone hoặc PC. Động lực đến từ các trung tâm dữ liệu AI, nơi nhu cầu được đánh giá có thể kéo dài nhiều năm. Theo tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS), thị trường bán dẫn toàn cầu năm 2026 có thể tiến sát mốc 1.000 tỷ USD, trong đó riêng phân khúc bộ nhớ tăng trưởng khoảng 30%.

Ngôi sao trở lại và “ngựa ô” mới nổi

Sau giai đoạn khó khăn của thị trường điện tử tiêu dùng, Samsung Electronics đang có màn trở lại ấn tượng khi chuyển trọng tâm sang AI và bộ nhớ hiệu năng cao.Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của mảng bán dẫn, vốn hóa tập đoàn này đã tăng vọt trong năm 2026, đưa doanh nghiệp trở lại nhóm các công ty công nghệ giá trị nhất thế giới.

Không chỉ dựa vào quy mô sản xuất lớn nhất thế giới, Samsung Electronics còn đang tăng tốc trong cuộc đua HBM4 – thế hệ bộ nhớ AI tiếp theo. Đây được xem là thị trường có biên lợi nhuận cao nhất của ngành bán dẫn trong nhiều năm tới.

Nếu Samsung là biểu tượng công nghệ lâu đời của Hàn Quốc, SK Hynix lại là cái tên gây bất ngờ lớn nhất trong hai năm qua. Công ty hiện là nhà cung cấp HBM hàng đầu cho NVIDIA và được đánh giá đang nắm giữ vị thế dẫn đầu trong thị trường bộ nhớ AI. Nhờ lợi thế này, SK Hynix liên tục ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận kỷ lục.

Để duy trì lợi thế, SK Hynix đang đẩy mạnh đầu tư chưa từng có. Công ty đã tăng mạnh chi tiêu cho nghiên cứu phát triển (R&D), đồng thời đẩy nhanh kế hoạch mở rộng các nhà máy sản xuất mới nhằm tăng gấp ba công suất chip nhớ trong thập niên tới.

Nhìn chung, giới đầu tư ngày càng tin rằng AI không chỉ là câu chuyện của NVIDIA hay các hãng phần mềm Mỹ. Khi các trung tâm dữ liệu toàn cầu tiếp tục mở rộng và nhu cầu bộ nhớ tăng mạnh, Samsung Electronics và SK Hynix có cơ hội trở thành những người hưởng lợi lớn nhất từ cuộc cách mạng công nghệ mới.

Từ vị thế những nhà sản xuất chip nhớ mang tính chu kỳ, hai doanh nghiệp Hàn Quốc đang từng bước chuyển mình thành những “đế chế” mới trong chuỗi giá trị AI. Và nếu xu hướng hiện nay tiếp tục kéo dài, Samsung Electronics cùng SK Hynix có thể còn tiến xa hơn nữa trên bảng xếp hạng những công ty giá trị nhất hành tinh trong những năm tới.