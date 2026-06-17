2 lý do khiến Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đưa ra quyết định gây sốc ‘dừng hoàn toàn mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam’

Như tin đã đưa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes Phạm Thiếu Hoa vừa có chia sẻ bất ngờ khi cho biết doanh nghiệp này đã quyết định ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Phạm Thiếu Hoa khẳng định Vinhomes không có ý định và nhu cầu độc chiếm thị trường ở cả hiện tại lẫn tương lai. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Phạm Nhật Vượng, Vinhomes sẽ dừng việc phát triển thêm quỹ đất mới tại Việt Nam, chỉ tập trung vào các dự án đã có hoặc đang trong quá trình làm thủ tục.

Chủ tịch Vinhomes cũng nhấn mạnh, quyết định này không có nghĩa doanh nghiệp rút khỏi thị trường bất động sản. Vinhomes vẫn hoạt động bình thường, nhưng sẽ dừng mở rộng số lượng để tập trung phát triển chất lượng, tạo thêm hàm lượng giá trị gia tăng trên mỗi mét vuông dự án.

Theo ông Phạm Thiếu Hoa, quyết định này xuất phát từ hai lý do cơ bản.

Thứ nhất, sau nhiều năm bền bỉ hoàn tất các thủ tục pháp lý và chuẩn bị dự án, Vinhomes đã tích lũy được quỹ đất đủ lớn để phát triển liên tục trong 5–7 năm tới.

Thứ hai, thay vì tiếp tục tiêu hao nguồn lực cho việc tìm kiếm các dự án mới, Vinhomes cho rằng đây là thời điểm cần tập trung xây dựng, kinh doanh và tạo môi trường sống tốt nhất cho các dự án đang có. Mục tiêu được lãnh đạo doanh nghiệp nêu ra là tạo ra giá trị gia tăng tốt hơn, đồng thời đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế.

Lý giải thêm về vai trò của một doanh nghiệp bất động sản đối với tăng trưởng kinh tế, Chủ tịch Vinhomes cho biết khi một dự án bất động sản đi vào triển khai, hàng nghìn doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, vật liệu, thương mại, dịch vụ sẽ được kéo vào chuỗi giá trị. Quá trình này cũng tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới.

Khi dự án hoàn thành và bàn giao, các cơ hội đầu tư, kinh doanh và tiêu dùng tiếp tục được thúc đẩy. Với Nhà nước, mỗi dự án đi vào hoạt động cũng trở thành một nguồn đóng góp cho ngân sách địa phương.

Trước câu hỏi liệu việc ngưng phát triển quỹ đất có khiến Vinhomes tự đánh mất lợi thế của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam hay không, ông Phạm Thiếu Hoa cho biết quỹ đất hiện có đủ để doanh nghiệp tự tin vào vị thế số 1 trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, theo Chủ tịch Vinhomes, việc doanh nghiệp chủ động dừng lại sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khác gia nhập đường đua, tạo thêm động lực cạnh tranh lành mạnh và đa dạng hơn cho thị trường bất động sản.

Trong khi Vinhomes tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất mới tại Việt Nam, hệ sinh thái Vingroup thời gian qua vẫn có các bước đi tại thị trường quốc tế, trong đó có các dự án liên quan đến phát triển đô thị.

Tại Ấn Độ, Reuters đưa tin Vingroup đã ký biên bản ghi nhớ với chính quyền bang Telangana về kế hoạch đầu tư dự kiến 3 tỷ USD nhằm phát triển một hệ sinh thái đa ngành tại bang này. Dự án dự kiến trải rộng trên khoảng 2.500 ha, bao gồm phát triển đô thị thông minh, giao thông điện, y tế, giáo dục, du lịch và năng lượng tái tạo.

Theo thông cáo của Vingroup, trong mảng phát triển đô thị tại Telangana, tập đoàn dự kiến phát triển đại đô thị Vinhomes Smart City trên diện tích khoảng 1.080 ha, thiết kế cho khoảng 200.000 cư dân. Dự án được giới thiệu có mô hình gồm nhà thấp tầng, cao tầng, tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế và định hướng quy hoạch đô thị bền vững.

Cũng tại Ấn Độ, Reuters đưa tin tháng 4/2026, Vingroup ký thỏa thuận với bang Maharashtra để nghiên cứu khoản đầu tư khoảng 6,5 tỷ USD trong các lĩnh vực phát triển đô thị, giao thông điện, năng lượng tái tạo và hạ tầng công cộng. Theo tài liệu của Cơ quan Phát triển Vùng đô thị Mumbai, phạm vi hợp tác bao gồm phát triển các khu đô thị tích hợp quy mô khoảng 1.000 ha tại những khu vực có tiềm năng cao như Mumbai 3.0/KSC New Town, cùng việc triển khai các giải pháp giao thông điện quy mô lớn.

Không chỉ tại Ấn Độ, Vingroup cũng đã có thỏa thuận tại châu Phi. Tháng 10/2025, Vingroup và chính quyền thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo ký biên bản ghi nhớ về phát triển đô thị và giao thông xanh.

Theo thông cáo của Vingroup, hai bên sẽ cùng nghiên cứu phát triển một đại đô thị ven sông quy mô khoảng 6.300 ha tại Kinshasa, đồng thời từng bước chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện, phát triển mạng lưới xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc.

Khu đại đô thị ven sông này được giới thiệu bao gồm nhà ở, biệt thự, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn và các tiện ích giải trí. Một thông cáo khác của Vingroup vào tháng 2/2026 cũng nhắc lại việc chính quyền Kinshasa và Vingroup đã ký MoU để nghiên cứu, phát triển dự án đại đô thị ven sông quy mô khoảng 6.300 ha.