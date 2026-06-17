Một công ty chứng khoán tự phơi bày 'ma trận tài chính' 13.000 tỷ đồng, cáo buộc nhóm lợi ích đã 'rút ruột' 9.174 tỷ của chính các cổ đông

Trong mùa đại hội cổ đông thường niên 2026, phần lớn biên bản ĐHĐCĐ của doanh nghiệp niêm yết thường chỉ gói gọn trong vài trang, chủ yếu ghi nhận tỷ lệ tham dự, các nội dung được biểu quyết và kết quả thông qua nghị quyết.

Tuy nhiên, biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Chứng khoán Hòa Bình, mã HBS trên HNX, lại gây chú ý đặc biệt vì độ dài hiếm thấy, lên tới 266 trang, đồng thời chứa nhiều nội dung bất thường liên quan đến quá trình rà soát nội bộ, các cáo buộc sai phạm đối với bộ máy điều hành cũ và những con số lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của HBS được tổ chức chiều 12/6. Đại hội thu hút sự chú ý do xoay quanh các vấn đề tồn đọng trong giai đoạn trước, khi công ty từng tạm ngừng hoạt động kinh doanh, cổ phiếu bị hạn chế giao dịch và đối mặt nhiều vấn đề về công bố thông tin.

Điểm đáng chú ý nhất trong biên bản là phần lãnh đạo HBS trình bày kết quả rà soát nội bộ. Theo nội dung được công bố, giai đoạn từ năm 2021 đến giữa năm 2025, HBS cho rằng một “nhóm liên minh lợi ích” thuộc bộ máy điều hành cũ đã thiết lập một “ma trận tài chính ngầm”, vận hành 23 tài khoản ngoài sổ sách kế toán với quy mô dòng tiền lên tới 13.072 tỷ đồng.

Theo phần trình bày tại đại hội, mục đích của bộ máy ngầm này là rút ruột 9.174 tỷ đồng tài sản cổ đông và trốn lậu 1.232 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước.

Hệ thống này, theo phía HBS, có liên quan đến 747 tài khoản cá nhân, hơn 101 tỷ đồng từ kho tự doanh và 702 tỷ đồng ngân quỹ thanh toán T+2 từ ngân hàng.

Không chỉ dừng ở đó, HBS còn đề cập việc nhóm này bị cáo buộc chiếm dụng 72 tỷ đồng quỹ bảo trì của hàng trăm hộ dân cư tại dự án Iris Garden, sử dụng làm “vốn mồi” cho hoạt động đầu cơ trục lợi.

Đây là những con số rất lớn nếu đặt cạnh quy mô của HBS. Công ty hiện có vốn điều lệ gần 330 tỷ đồng, cổ phiếu HBS được niêm yết trên HNX từ năm 2010, sau khi công ty thành lập năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động năm 2008.

Tại đại hội, lãnh đạo HBS cho rằng nếu HĐQT nhiệm kỳ mới không quyết định đóng băng hệ thống vào năm 2025, dòng tiền này có thể tiếp tục “rỉ máu”, đẩy công ty vào nguy cơ phá sản và xóa sổ tài sản cổ đông. Đây cũng là lý do ban lãnh đạo mới mô tả giai đoạn vừa qua là một “nỗi đau ngắn hạn” để đổi lấy sự tồn tại và minh bạch lâu dài của doanh nghiệp.

Sự khác thường của biên bản ĐHĐCĐ HBS nằm ở chỗ, tài liệu này không chỉ ghi nhận các nội dung biểu quyết thông thường, mà gần như trở thành một bản tường thuật quá trình “mổ xẻ” nội bộ doanh nghiệp. Trong các tờ trình được đại hội thông qua, HBS đưa vào nhiều nội dung nhạy cảm như kết quả bóc tách hành vi chuyển dịch dòng tiền, dấu hiệu sai phạm trọng yếu, kết quả rà soát hành vi chiếm dụng quỹ bảo trì cư dân Iris Garden, phương án thanh lý tài sản và ủy quyền thực hiện khẩn cấp đối với số dư chứng khoán gần 92 tỷ đồng.

Chung cư Iris Garden xuất hiện nhiều băng rôn màu đỏ. Ảnh: Minh Ngọc - Afamily

Một chi tiết khác cũng được ghi nhận là phần chất vấn của cổ đông. Khi tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được đưa ra, một cổ đông đã đặt câu hỏi về lý do báo cáo không còn ghi nhận tiền của nhà đầu tư. Phía HBS cho biết đã tra soát số liệu và báo cáo tại đại hội về dòng tiền của cổ đông trong giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, cổ đông này cho rằng “có bán cả nhà cũng không đủ giá trị giao dịch như trả lời của đoàn Chủ tịch”, sau đó không có thêm ý kiến và rời khỏi đại hội.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của HBS khá khiêm tốn. Công ty đặt mục tiêu doanh thu hơn 34 tỷ đồng, đến từ các mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp và M&A, cho thuê văn phòng 246 Cống Quỳnh (TP.HCM) và bất động sản, môi giới chứng khoán, lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức và lãi cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.

Về nhân sự, đại hội đã bầu bổ sung ông Lương Vũ An Bình và ông Vũ Ngọc Tuân vào HĐQT; đồng thời bầu bà Nguyễn Hương Trà, bà Ngô Thị Bích Vân và bà Phạm Thu Trang vào Ban kiểm soát. Đây là bước đi đáng chú ý trong quá trình tái cấu trúc bộ máy quản trị của HBS sau giai đoạn biến động mạnh.

Trên thị trường chứng khoán, HBS vẫn đang ở trong tình trạng cần theo dõi đặc biệt. Cổ phiếu HBS bị HNX duy trì diện cảnh báo do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một năm, bên cạnh việc tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025. HBS cũng đang bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét quá 45 ngày.

Trước đó, HNX đã đưa cổ phiếu HBS vào diện bị hạn chế giao dịch từ ngày 8/10/2025, với lý do công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Theo quyết định này, cổ phiếu HBS chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau đó cũng đặt HBS vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong thời hạn tối đa 4 tháng, đồng thời yêu cầu công ty ngừng các hoạt động liên quan đến cho vay ký quỹ và báo cáo thực trạng tài chính trong vòng 48 giờ.

Với những nội dung này, biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2026 của HBS không chỉ là một tài liệu cổ đông thông thường, mà còn phản ánh một lát cắt hiếm thấy về khủng hoảng quản trị trong một công ty chứng khoán niêm yết.

Độ dài bất thường của biên bản chỉ là phần bề nổi. Điều khiến tài liệu này đáng chú ý hơn nằm ở những gì được ghi lại bên trong: một doanh nghiệp chứng khoán có quy mô vốn vài trăm tỷ đồng nhưng phải giải trình trước cổ đông về những cáo buộc dòng tiền ngoài sổ sách hơn 13.000 tỷ đồng, các tài khoản cá nhân, kho tự doanh, tiền thanh toán T+2 và cả quỹ bảo trì chung cư.

Trong mùa đại hội cổ đông, nhiều doanh nghiệp dùng biên bản để ghi nhận các chỉ tiêu tăng trưởng, kế hoạch chia cổ tức hay tham vọng mở rộng kinh doanh. Còn với HBS, biên bản năm 2026 lại giống một bản tường trình về quá trình tự xử lý khủng hoảng nội bộ. Chính điều này khiến tài liệu trở thành một trong những biên bản ĐHĐCĐ đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay.