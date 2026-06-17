Căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, CTCK gọi tên 5 cổ phiếu hưởng lợi lớn, một mã chứng khoán bất ngờ góp mặt

Ngày 14/06, Mỹ và Iran công bố đạt thỏa thuận khung nhằm hạ nhiệt xung đột kéo dài gần 4 tháng tại Trung Đông. Theo đánh giá của Chứng khoán Agriseco, việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung, qua đó mở lại eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị, đã góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư trên toàn cầu. Dòng tiền có xu hướng quay trở lại các tài sản rủi ro, giúp phần lớn các chỉ số chứng khoán thế giới tăng điểm, trong khi giá dầu và vàng đồng loạt điều chỉnh giảm.

Agriseco cho rằng diễn biến này có thể tạo ra tác động tích cực đối với nhiều nhóm ngành từng chịu áp lực từ giá năng lượng, chi phí vận tải và nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi sẽ có sự phân hóa giữa các ngành và doanh nghiệp, tùy thuộc vào cơ cấu chi phí, khả năng cải thiện biên lợi nhuận cũng như triển vọng nhu cầu trong nửa cuối năm.

Đối với nhóm sản xuất công nghiệp và năng lượng, giá dầu hạ nhiệt kéo theo sự suy giảm của nhiều nguyên liệu hóa dầu như PVC, PP và PE - các yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong giá vốn của doanh nghiệp nhựa, hóa chất, cao su và bao bì. Chi phí đầu vào giảm có thể giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp, trong bối cảnh nhu cầu xây dựng và sản xuất được hỗ trợ bởi chi phí năng lượng và logistics thấp hơn.

Ở nhóm hàng tiêu dùng và bán lẻ, việc giá nguyên vật liệu, bao bì nhựa, dầu thực vật, chi phí vận chuyển và năng lượng giảm được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp hạ giá vốn, mở rộng biên lợi nhuận. Đồng thời, áp lực lạm phát giảm bớt cũng có thể cải thiện sức mua và niềm tin tiêu dùng, qua đó hỗ trợ tăng trưởng doanh số.

Với ngành chứng khoán, môi trường lãi suất và lạm phát hạ nhiệt có thể thúc đẩy dòng tiền quay trở lại các tài sản rủi ro, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán cũng như nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Agriseco cho rằng những nhịp điều chỉnh của thị trường, nếu xuất hiện, có thể là cơ hội để tích lũy các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Nhóm cảng biển, hàng không và vận tải cũng được đánh giá hưởng lợi từ việc rủi ro địa chính trị giảm bớt. Trong đó, cảng biển có thể được hỗ trợ nhờ sản lượng hàng hóa lưu thông và hoạt động thương mại phục hồi. Vận tải biển được hưởng lợi từ chi phí nhiên liệu giảm, dù vẫn cần theo dõi diễn biến của cước vận tải. Đối với hàng không, giá nhiên liệu bay hạ nhiệt sau khi eo biển Hormuz được khai thông có thể giúp cải thiện biên lợi nhuận.

Từ những luận điểm trên, Agriseco đưa ra 5 cổ phiếu đáng chú ý .

Với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (HVN) , giá dầu giảm và hoạt động thương mại được nối lại có thể giúp giảm chi phí nhiên liệu bay, qua đó hỗ trợ biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Đối với CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) , môi trường lạm phát thấp hơn được kỳ vọng sẽ cải thiện sức mua, thúc đẩy nhu cầu đối với các mặt hàng điện máy và công nghệ, hỗ trợ đà phục hồi doanh thu bán lẻ.

Trong khi đó, CTCP Tập đoàn Gemadept (GMD) có thể hưởng lợi khi hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng quốc tế dần ổn định trở lại sau khi rủi ro tại eo biển Hormuz hạ nhiệt.

Ở nhóm chứng khoán, CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) được đánh giá có triển vọng hưởng lợi từ sự phục hồi của khẩu vị rủi ro và dòng tiền trên thị trường. Thanh khoản gia tăng sẽ là yếu tố hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh.

Đối với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) , Agriseco kỳ vọng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng phục hồi sẽ kéo theo nhu cầu điện tăng lên. Bên cạnh đó, giá LNG hạ nhiệt cũng có thể cải thiện khả năng cạnh tranh của nhóm nhiệt điện khí, tùy thuộc vào cơ chế huy động và các hợp đồng mua bán điện.