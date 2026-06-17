Phát hiện người đàn ông lãi "khủng" 50 lần vì bỏ quên tài khoản chứng khoán 15 năm, môi giới phải về tận làng báo tin vui

Theo Daily Economic News, câu chuyện đổi đời khó tin này xảy ra tại huyện Thiên Thai, thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) và từng làm dậy sóng cộng đồng mạng xứ tỷ dân vào cuối năm 2022.

Cụ thể, vào tháng 9 năm 2008, một người nông dân họ Trần đã mang 10.000 NDT (tương đương khoảng hơn 35 triệu đồng) đến chi nhánh của Công ty Chứng khoán Chiết Thương (Zheshang Securities) để mở tài khoản. Tại đây, ông đã dùng toàn bộ số tiền để mua một mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành hàng tiêu dùng. Do đặc thù công việc phải đi buôn bán nay đây mai đó và đổi số điện thoại, ông dần quên bẵng mất khoản đầu tư của mình.

Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng vào cuối năm 2022 khi Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát lại thông tin định danh khách hàng. Quá trình kiểm tra trên hệ thống đã giúp giám đốc khách hàng của chi nhánh phát hiện ra một tài khoản bị đưa vào diện "ngủ đông" do chủ nhân không cập nhật thông tin căn cước suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, tổng tài sản bên trong tài khoản đóng băng này lại đang ở mức lãi khổng lồ. Do số điện thoại cũ không thể liên lạc, các nhân viên chứng khoán đã quyết định lặn lội về tận ngôi làng quê của ông Trần. Trải qua nhiều lần dò hỏi trưởng thôn cùng họ hàng, họ mới xin được phương thức liên lạc mới nhất để báo tin cho khách hàng.

Khi nhận được cuộc gọi thông báo mình đang sở hữu một khối tài sản lớn, ông Trần ban đầu cảnh giác và cho rằng đây chắc chắn là một chiêu trò lừa đảo qua mạng. Mãi một thời gian sau, ông mới quyết định mang căn cước công dân ra trực tiếp quầy giao dịch để đối soát.

Ngay khi nhân viên khôi phục hệ thống, vị cổ đông nông dân này đã vô cùng kinh ngạc trước những con số hiện trên màn hình. Trải qua 15 năm với sức mạnh của lãi kép và sự tăng trưởng của doanh nghiệp, số vốn 10.000 NDT ban đầu đã sinh sôi nảy nở lên mức 500.000 NDT (tương đương khoảng 1,75 tỷ đồng).

Mức tăng trưởng gấp 50 lần này khiến ông Trần vui mừng tột độ. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, nhà đầu tư đặc biệt này đã đưa ra một quyết định đầy bất ngờ là không bán chốt lời mà tiếp tục đóng tài khoản để nắm giữ mã cổ phiếu trên.

Ngay sau khi được truyền thông địa phương đưa tin, vụ việc lập tức lọt vào top tìm kiếm thịnh hành trên nền tảng Weibo. Đa số nhà đầu tư đều bày tỏ sự ghen tị trước sự may mắn của lão nông vùng Chiết Giang. Thậm chí, nhiều bình luận còn hài hước đúc kết rằng bí quyết tối thượng của trường phái đầu tư giá trị tại thị trường chứng khoán chính là chọn mua doanh nghiệp tốt rồi tìm cách tự đánh mất mật khẩu đăng nhập.

(Theo Daily Economic News)