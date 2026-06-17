Giám đốc phân tích ACBS chỉ ra 4 nhóm cổ phiếu đáng chú ý trong nửa cuối năm 2026

Trao đổi trong Talk show Phố Tài chính, bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích Chứng khoán ACB (ACBS) kỳ vọng Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2026, thuộc nhóm quốc gia tăng trưởng tốt, trong khi lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết duy trì mức tăng quanh 14-15%.

Tuy vậy, vị chuyên gia đánh giá bối cảnh chung chưa thực sự thuận lợi để thu hút dòng tiền mạnh trở lại.

Theo bà Trang, cả lạm phát và suy thoái đều tác động trực tiếp tới khả năng sinh lời của doanh nghiệp niêm yết. Khi rủi ro tăng lên, nhà đầu tư sẽ đòi hỏi mức sinh lời cao hơn để bù đắp chi phí cơ hội. Nếu cơ hội trên thị trường chứng khoán chưa đủ rõ ràng, dòng vốn có xu hướng chuyển sang các kênh trú ẩn như tiền gửi tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn.

Với câu chuyện nâng hạng thị trường vào tháng 9/2026, bà Trang cho rằng đây vẫn là kỳ vọng quan trọng, nhưng không nên kỳ vọng hiệu ứng dòng tiền đến quá nhanh. Theo ACBS, dòng vốn hiện không còn vận động đơn thuần theo câu chuyện nâng hạng hay “emerging market”, mà đang dịch chuyển theo các chủ đề đầu tư toàn cầu như AI, bán dẫn, điện toán đám mây và hạ tầng công nghệ.

Do đó, xu hướng rút ròng của khối ngoại trong thời gian qua không phải câu chuyện riêng của Việt Nam, mà diễn ra ở nhiều thị trường mới nổi tại châu Á.

“Sự kiện nâng hạng diễn ra vào tháng 9/2026, nhưng dòng vốn thụ động ETF sẽ chỉ bắt đầu giải ngân từ quý I/2027 với tỷ lệ giải ngân tương đối thấp. Nếu xu hướng dòng tiền đầu tư toàn cầu tiếp tục rút như nửa đầu năm 2026, hiệu ứng từ sự kiện nâng hạng sẽ không đáng kể cho tới khi có sự thay đổi về bối cảnh vĩ mô thế giới”, đại diện ACBS nhận định.

Trong kịch bản cơ sở, ACBS dự báo VN-Index sẽ giao dịch trong vùng 1.750-1.950 điểm trong nửa cuối năm, với thanh khoản ở mức vừa phải.

Dòng tiền sẽ tìm đến nhóm nào?

Bà Đỗ Minh Trang nhận định, do thanh khoản nửa cuối năm vẫn gặp thách thức, cả từ dòng tiền ngoại lẫn dòng tiền nhà đầu tư trong nước, đà tăng của thị trường sẽ tiếp tục phân hóa thay vì lan tỏa toàn thị trường.

Các chủ điểm đầu tư đáng chú ý trong nửa cuối năm gồm: nhóm hưởng lợi từ sự kiện nâng hạng chính thức, nhóm hưởng lợi dài hạn từ đầu tư công, nhóm hưởng lợi từ xu hướng giá dầu neo cao và nhóm cổ phiếu phòng thủ có nợ vay thấp, dòng tiền tốt, tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao.

Với câu chuyện nâng hạng, nhóm cổ phiếu hưởng lợi chủ yếu sẽ là các cổ phiếu vốn hóa lớn, còn room ngoại và có khả năng nằm trong danh mục ETF của FTSE. Theo ACBS, các cổ phiếu này thường tập trung ở nhóm ngân hàng, bất động sản và bán lẻ vốn hóa lớn.

Nhóm thứ hai là các cổ phiếu đầu ngành về vật liệu xây dựng và hạ tầng, hưởng lợi từ chính sách đầu tư công.

Nhóm thứ ba là doanh nghiệp thượng nguồn và trung nguồn trong ngành dầu khí, đặc biệt là những doanh nghiệp có backlog lớn, tỷ lệ tiền mặt cao và nợ vay thấp.

Cuối cùng, nhóm cổ phiếu phòng thủ thuộc các lĩnh vực hàng thiết yếu, điện nước hoặc bán lẻ cũng có thể thu hút dòng tiền trung hạn nếu đang ở nền định giá hấp dẫn. Đặc điểm chung của nhóm này là nợ vay thấp, dòng tiền mạnh và tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao.

Chiến lược nào cho nhà đầu tư?

Về chiến lược đầu tư, ACBS cho rằng bối cảnh chung trong 6 tháng cuối năm là thị trường tích lũy trong biên độ 1.750-1.950 điểm, với thanh khoản vừa phải cho tới khi rủi ro lạm phát được xác nhận hạ nhiệt, lãi suất toàn cầu ổn định và thị trường tiền tệ quay về trạng thái trung tính.

Đây là những điều kiện cần thiết để thị trường có thể thực sự bứt phá và chinh phục các mốc điểm số mới.

Trong giai đoạn hiện tại, bà Trang khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý để hưởng lợi từ môi trường lãi suất cao. Phần tiền mặt có thể được phân bổ vào tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi hoặc trái phiếu doanh nghiệp có mức lãi suất hấp dẫn.

Đối với danh mục chứng khoán, nhà đầu tư chỉ nên giải ngân tại các vùng định giá hấp dẫn. Do định giá thị trường hiện phân hóa mạnh, việc nhìn riêng chỉ số VN-Index để xác định vùng mua hợp lý sẽ không còn đủ. Nhà đầu tư cần kết hợp triển vọng tăng trưởng của từng nhóm ngành với định giá riêng của từng cổ phiếu.

Theo ACBS, trọng tâm trong nửa cuối năm nên là những cổ phiếu hưởng lợi từ các chủ điểm đầu tư trung hạn, có nền tảng tài chính tốt và khả năng chống chịu tốt trong môi trường thanh khoản chưa thực sự dồi dào.