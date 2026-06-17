Cổ phiếu chứng khoán làm sao thế?

Thị trường hai phiên vừa qua chứng kiến nhóm cổ phiếu chứng khoán thu hút dòng tiền tốt và đồng loạt bật tăng mạnh. Phiên 16/6 ghi nhận sắc tím lan tỏa tốt hơn, CTS tiếp tục giữ sắc tím và có phiên đóng cửa tăng kịch trần thứ 2 liên tiếp, cùng với đó EVS, BSI, APG và FTS cũng đều tăng hết biên độ.

Những công ty tên tuổi hơn cũng diễn biến khởi sắc như TCX, MBS, AGR, VND, BVS, VIX, SSI với biên độ tăng trên 2%. Cả dòng chứng khoán được bao phủ bởi sắc xanh tăng điểm, duy chỉ có TCI ngược chiều giảm kịch sàn 7%.

Giá trị giao dịch cả nhóm đạt trên 2.200 tỷ đồng. Khối ngoại góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường khi giải ngân tích cực vào các mã nhóm chứng khoán như SSI (43 tỷ đồng), TCX (34 tỷ đồng), VND (8 tỷ đồng)...

Trong bối cảnh VN-Index lình xình đi ngang quanh ngưỡng 1.800 sau nhịp chỉnh mạnh hồi tháng 5, việc nhóm chứng khoán giao dịch sôi động thu hút chú ý lớn do những cổ phiếu này có độ nhạy cao do đó thường có những phản ứng sớm với các biến động của thị trường chứng khoán.

Một phần thị trường Việt Nam đang có những diễn biến đồng pha với các thị trường trong khu vực. Thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đã góp phần cải thiện tâm lý trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Trong nước, số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố đã xác lập việc nước ta chính thức có hơn 13 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương khoảng 13% dân số. Con số này đưa Việt Nam hoàn thành vượt mục tiêu trước hạn trong đề án phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Lượng tài khoản mới chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư cá nhân với hơn 250.000 tài khoản, trong khi tổ chức chỉ có thêm 170 tài khoản.

Cơ quản quản lý cũng đang liên tục có những hoạt động nhằm "tháo gỡ" nhiều rào cản để thu hút nhà đầu tư chứng khoán. UBCKNN cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao độ mở của thị trường theo thông lệ quốc tế, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà đầu tư tổ chức và nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân. UBCKNN cũng sẽ tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế thông qua các nhóm tư vấn, qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

UBCKNN cũng vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng thương mại là thành viên lưu ký, ngân hàng giám sát, ngân hàng chỉ định thanh toán…

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả và bền vững; tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời góp phần thực hiện thành công mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Các ý kiến tại Hội thảo đã đóng góp toàn diện đối với những nội dung trọng tâm của dự thảo Luật, bổ sung nhiều luận cứ thực tiễn quan trọng phục vụ việc hoàn thiện dự thảo và hồ sơ dự án Luật. UBCKNN sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại Hội thảo cũng như các ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động để hoàn thiện dự thảo Luật theo quy định.

Liên quan tới vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Chứng khoán không chỉ đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển thị trường vốn và nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế, mà còn phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tham chiếu các thông lệ quốc tế tốt, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của thị trường và đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Sau khi vượt qua kỳ đánh giá giữa kỳ và chính thức được nâng hạng lên Thị trường Mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) của FTSE Russell, Việt Nam đã bước gần hơn đến chuẩn nâng hạng MSCI. Tổ chức này dự kiến công bố Báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu năm 2026 vào ngày 19/6 và Báo cáo phân loại thị trường thường niên năm 2026 vào ngày 24/6.

Trong báo cáo mới nhất, SSI cho rằng Việt Nam có "khả năng cao" được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng ngay trong kỳ đánh giá tháng 6. Theo SSI, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã đáp ứng 10/18 tiêu chí tiếp cận theo chuẩn MSCI và đang tiếp tục cải thiện các tiêu chí còn lại.