Người nhà Phó Chủ tịch HĐQT Nam A Bank mua vào 1 triệu cổ phiếu NAB

Bà Trần Kiều Thương, em gái của ông Trần Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, MCK: NAB) vừa báo cáo giao dịch mua vào 1 triệu cổ phiếu NAB trong thời gian từ ngày 8-14/8 bằng phương thức khớp lệnh.

Từ ngày 8-14/8, thị giá cổ phiếu NAB trung bình ở mức 15.700 đồng/cổ phiếu. Ước tính bà Thương đã chi ra 15,7 tỷ đồng để gom số cổ phiếu nói trên.

Sau giao dịch, bà Trần Kiều Thương nâng sở hữu từ 45.996 cổ phiếu lên mức gần 1,046 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,061% vốn NAB. Trong khi đó, ông Trần Ngọc Tâm đang sở hữu 5,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,31% vốn NAB.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên 2.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Nam A Bank ghi nhận ở mức 314.798 tỷ đồng, tăng 28% so với hồi đầu năm.

Trong đó, cho vay khách hàng tăng 15% lên 192.466 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 245 lên 196.932 tỷ đồng.

Ngày 11/7 vừa qua, Nam A Bank đã hoàn tất phân phối 343,1 triệu cổ phiếu thưởng cho 7.502 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:25 tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 25 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác theo quy định của pháp luật tại ngày 31/12/2024 căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Nam A Bank).

Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu là trong tháng 8/2025. Hoàn tất đợt phát hành này, Nam A Bank đã tăng vốn điều lệ từ 13.725,5 tỷ đồng lên mức 17.156,8 tỷ đồng.